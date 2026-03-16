Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис.

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Минулого місяця російська влада почала посилювати обмеження роботи месенджера
фото: Новини.Live (ілюстративне)

Генпрокуратура РФ вимагала видалити з Telegram повідомлення із «закликами до екстремістської діяльності»

Таганський суд Москви оштрафував компанію Telegram Messenger Inc. на десятки мільйонів рублів за відмову видалити заборонений контент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Російський суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.

Наприкінці 2025 року Генеральна прокуратура РФ вимагала видалити з Telegram повідомлення із «закликами до екстремістської діяльності». Після цього російський регулятор надіслав адміністрації месенджера офіційне повідомлення.

Проте, як стверджує російська влада, інформацію не видалили протягом доби – терміну, встановленого російським законодавством. В результаті суддя ухвалила визнати Telegram винним і призначити загальний штраф у розмірі 35 млн рублів.

Експерти зазначають, що подібні рішення можуть бути частиною ширшої кампанії Кремля щодо посилення контролю над Інтернетом та тиску на платформи, які не готові виконувати вимоги російської цензури. Telegram залишається одним із небагатьох великих майданчиків, де російські користувачі та незалежні медіа можуть поширювати інформацію поза повним контролем держави.

Спостерігачі не виключають, що штрафи можуть стати лише проміжним кроком щодо обмеження роботи месенджера. Водночас зазначається, що раніше Telegram вже демонстрував здатність обходити обмеження за рахунок розподіленої інфраструктури, проксі-серверів та оновлень програми.

Нагадаємо, російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня, залишивши його роботу лише для військових підрозділів.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.

Теги: росія штраф Telegram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Телеком

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua