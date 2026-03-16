Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис.

Генпрокуратура РФ вимагала видалити з Telegram повідомлення із «закликами до екстремістської діяльності»

Таганський суд Москви оштрафував компанію Telegram Messenger Inc. на десятки мільйонів рублів за відмову видалити заборонений контент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Російський суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.

Наприкінці 2025 року Генеральна прокуратура РФ вимагала видалити з Telegram повідомлення із «закликами до екстремістської діяльності». Після цього російський регулятор надіслав адміністрації месенджера офіційне повідомлення.

Проте, як стверджує російська влада, інформацію не видалили протягом доби – терміну, встановленого російським законодавством. В результаті суддя ухвалила визнати Telegram винним і призначити загальний штраф у розмірі 35 млн рублів.

Експерти зазначають, що подібні рішення можуть бути частиною ширшої кампанії Кремля щодо посилення контролю над Інтернетом та тиску на платформи, які не готові виконувати вимоги російської цензури. Telegram залишається одним із небагатьох великих майданчиків, де російські користувачі та незалежні медіа можуть поширювати інформацію поза повним контролем держави.

Спостерігачі не виключають, що штрафи можуть стати лише проміжним кроком щодо обмеження роботи месенджера. Водночас зазначається, що раніше Telegram вже демонстрував здатність обходити обмеження за рахунок розподіленої інфраструктури, проксі-серверів та оновлень програми.

Нагадаємо, російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня, залишивши його роботу лише для військових підрозділів.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.