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Україна хоче притягнути до відповідальності сумоїстку, яка збирала гроші для РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна хоче притягнути до відповідальності сумоїстку, яка збирала гроші для РФ
З 2016 року Давидко сумоїстка почала виступати у складі збірної Росії
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Давидко організувала та очолила волонтерський рух у Криму, який підтримував армію окупантів

До суду скеровано обвинувальний акт проти колишньої української спортсменки з тимчасово окупованого Криму, багаторазової чемпіонки Європи та світу із сумо. Її звинувачують у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Офіс генпрокурора не зазначає про кого саме йдеться, однак зі світлини можна зрозуміти, що йдеться про сумоїстку Ольгу Давидко, яка нещодавно отримала підозру.

З 2016 року обвинувачена сумоїстка почала виступати у складі збірної РФ. Проте після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях зробила перерву в кар’єрі.

Слідство встановило, що Давидко організувала та очолила волонтерський рух у Криму, який підтримував армію окупантів.

Зокрема спортсменка неодноразові збирала кошти для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

Крім того, Давидко неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи.

Нагадаємо, колишня українська спортсменка з Криму, чемпіонка світу з сумо Ольга Давидко отримала підозру в пособництві державі-окупанту за збір коштів і підтримку російської армії.

До слова, Міністерство спорту України оновило список спортсменів, які не повернулися з-за кордону. До списку з більш ніж 300 ухилянтів потрапили футболісти збірної України Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Артем Довбик та Віктор Циганков (обидва «Жирона», Іспанії), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія) та Ілля Забарний («Борнмут», Англія).

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Теги: спорт сумо російські спортсмени Крим суд

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