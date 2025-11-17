Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Біля Москви пройшов незаконний турнір з хокею на конях із обезголовленою тушею цапа

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Біля Москви пройшов незаконний турнір з хокею на конях із обезголовленою тушею цапа
Наїзники змагалися один проти одного за старовинною традицією кочових племен

Місцеві жителі поскаржилися на учасників змагань до поліції

Незаконний турнір з хокею на конях із обезголовленою тушею цапа пройшов у Раменському районі Підмосков'я (РФ). Про це повідомляє «Главком».

Місцеві жителі поскаржилися на учасників змагань до поліції та заявили, що глядачі, ймовірно, робили нелегальні ставки на команди.

Наїзники змагалися один проти одного за старовинною традицією кочових племен. Російські ресурси повідомляють, що спочатку вони були на одному полі, але після обурення людей перейшли на інше. На організаторів заходу та «спортсменів» подали скаргу до районної прокуратури.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: росія Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ МП
Ідеальні агенти в рясах
11 листопада, 15:17
Україна також доклала зусиль, аби російський газ повністю зник із європейського ринку
Зеленський оголосив про повну капітуляцію «Газпрому» в Європі
20 жовтня, 11:33
Газ із російського проєкту «Сахалін-2» поки залишається важливим для енергетики Японії
Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань
21 жовтня, 18:52
Удар по Орловській ТЕЦ
Удар по Україні, вибухи у Росії: головне за ніч
31 жовтня, 05:33
В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
2 листопада, 19:21
Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
15 листопада, 14:27
Російський літак після аварії у польоті
У Росії пасажирський літак почав розвалюватись під час польоту
15 листопада, 19:58
Дрогобицький міськрайонний суд ухвалив безпрецендентне рішення
На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн
Вчора, 19:15
Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних змагань
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
13 листопада, 13:40

Новини

Порівняв себе з Арестовичем. Мілевський прокоментував перемогу України над Ісландією
Порівняв себе з Арестовичем. Мілевський прокоментував перемогу України над Ісландією
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 16 листопада
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 16 листопада
Біля Москви пройшов незаконний турнір з хокею на конях із обезголовленою тушею цапа
Біля Москви пройшов незаконний турнір з хокею на конях із обезголовленою тушею цапа
Дзюдоїст Єршов здобув срібло етапу гранпрі
Дзюдоїст Єршов здобув срібло етапу гранпрі
«Здійснював ритуал вуду». Тренер збірної Нігерії пояснив чаклунством поразку від ДР Конго
«Здійснював ритуал вуду». Тренер збірної Нігерії пояснив чаклунством поразку від ДР Конго

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua