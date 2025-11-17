Наїзники змагалися один проти одного за старовинною традицією кочових племен

Місцеві жителі поскаржилися на учасників змагань до поліції

Незаконний турнір з хокею на конях із обезголовленою тушею цапа пройшов у Раменському районі Підмосков'я (РФ). Про це повідомляє «Главком».

Місцеві жителі поскаржилися на учасників змагань до поліції та заявили, що глядачі, ймовірно, робили нелегальні ставки на команди.

Наїзники змагалися один проти одного за старовинною традицією кочових племен. Російські ресурси повідомляють, що спочатку вони були на одному полі, але після обурення людей перейшли на інше. На організаторів заходу та «спортсменів» подали скаргу до районної прокуратури.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.