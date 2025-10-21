Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань

Міністр економіки Японії пояснив, що поступова відмова від російського газу відбуватиметься за узгодженням із партнерами G7

Японія зменшить обсяги закупівель російського зрідженого газу, але повністю від нього відмовитися найближчим часом не зможе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра економіки, торгівлі та промисловості Йоджі Муто у Bloomberg.

Японія вже скоротила постачання російських енергоносіїв після початку війни РФ проти України, однак імпорт зрідженого природнього газу із «Сахалін-2» досі становить близько 10% від загального обсягу закупівель.

Міністр Йоджі Муто зазначив, що газ із Росії залишається критично важливим для енергетичної безпеки країни, і його заміна буде дорогою, що може спричинити зростання тарифів на електроенергію. «Цей газ «відіграє важливу роль» у забезпеченні енергетичної безпеки Японії», – наголосив Міто.

Японія поки що є єдиною країною G7 без чітких термінів повної відмови від російського газу. Більшість постачань здійснюється за довгостроковими контрактами, які діють до 2030-х років. Токіо планує вирішувати питання поступової відмови у тісній співпраці з міжнародними партнерами, враховуючи національні інтереси.

Заява пролунала на тлі посиленого тиску з боку США. Минулого тижня американський міністр фінансів Скотт Бессент повідомив своєму японському колезі, що Вашингтон очікує повної зупинки імпорту російських енергоносіїв.

Міто підкреслив, що Токіо вирішуватиме питання поступової відмови від російського зрідженого природнього газу у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема країнами G7, «виходячи з національних інтересів Японії».

Нагадаємо, що американські та азійські інвестори готуються вкласти трильйони доларів у будівництво нового газопроводу на Алясці. Проєкт передбачає видобуток нафти та газу для задоволення зростаючого попиту в Азії. За словами Трампа, дозволи на будівництво вже отримано, і газопровід стане одним із найбільших у світі.