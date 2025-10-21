Головна Світ Політика
search button user button menu button

Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань
Газ із російського проєкту «Сахалін-2» поки залишається важливим для енергетики Японії
фото з відкритих джерел

Міністр економіки Японії пояснив, що поступова відмова від російського газу відбуватиметься за узгодженням із партнерами G7

Японія зменшить обсяги закупівель російського зрідженого газу, але повністю від нього відмовитися найближчим часом не зможе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра економіки, торгівлі та промисловості Йоджі Муто у Bloomberg.

Японія вже скоротила постачання російських енергоносіїв після початку війни РФ проти України, однак імпорт зрідженого природнього газу із «Сахалін-2» досі становить близько 10% від загального обсягу закупівель.

Міністр Йоджі Муто зазначив, що газ із Росії залишається критично важливим для енергетичної безпеки країни, і його заміна буде дорогою, що може спричинити зростання тарифів на електроенергію. «Цей газ «відіграє важливу роль» у забезпеченні енергетичної безпеки Японії», – наголосив Міто.

Японія поки що є єдиною країною G7 без чітких термінів повної відмови від російського газу. Більшість постачань здійснюється за довгостроковими контрактами, які діють до 2030-х років. Токіо планує вирішувати питання поступової відмови у тісній співпраці з міжнародними партнерами, враховуючи національні інтереси.

Заява пролунала на тлі посиленого тиску з боку США. Минулого тижня американський міністр фінансів Скотт Бессент повідомив своєму японському колезі, що Вашингтон очікує повної зупинки імпорту російських енергоносіїв.

Міто підкреслив, що Токіо вирішуватиме питання поступової відмови від російського зрідженого природнього газу у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема країнами G7, «виходячи з національних інтересів Японії».

Нагадаємо, що американські та азійські інвестори готуються вкласти трильйони доларів у будівництво нового газопроводу на Алясці. Проєкт передбачає видобуток нафти та газу для задоволення зростаючого попиту в Азії. За словами Трампа, дозволи на будівництво вже отримано, і газопровід стане одним із найбільших у світі.

Читайте також:

Теги: росія газ Японія імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Найбільший прогрес – те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз
Трамп: Занепад економіки Росії – головний прогрес у війні
23 вересня, 23:03
Пол Йонсон: «Ми повинні прийняти нове європейське мислення»
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
23 вересня, 13:15
Російські дрони та винищувачі МіГ-31 випробовують оборону країн НАТО
Путін випробовує НАТО: видання The Hill пояснило, що треба робити Європі
22 вересня, 14:40
Путін намагається уникати відкритого конфлікту з НАТО, але все одно продовжує провокації
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
28 вересня, 03:42
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
28 вересня, 12:06
Компенсації присуджено майже 30 тис. постраждалих
РФ заплатить Грузії понад €250 млн за порушення прав людини: рішення Європейського суду
14 жовтня, 16:04
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Москва планує військові непередбачені обставини поза межами поточної війни в Україні
ISW: Росія готується до війни з НАТО
12 жовтня, 11:48
Речник Кремля відмовився коментувати нещодавні заяви президента США
Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна
15 жовтня, 15:03

Політика

Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань
Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань
Чехія передасть Україні власний супутник для спостереження
Чехія передасть Україні власний супутник для спостереження
Організацію зустрічі Трампа і Путіна призупинено – NBC News
Організацію зустрічі Трампа і Путіна призупинено – NBC News
З усмішкою і під руку з дружиною: Саркозі прибув до тюрми
З усмішкою і під руку з дружиною: Саркозі прибув до тюрми
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ
Росія збудувала новий пусковий майданчик для дронів Shahed в Орловській області
Росія збудувала новий пусковий майданчик для дронів Shahed в Орловській області

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua