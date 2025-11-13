Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань

Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в ряди паралімпійських збірних Росії

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про спільну заяву понад 30 міністрів спорту, яка була зроблена у зв’язку з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) щодо скасування часткового відсторонення національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

Пане Матвію, як взагалі виникла ідея з цією заявою і як вдалося її реалізувати?

Це вже не перша подібна спільна заява. Ця заява була спільно ініційована Міністерством молоді і спорту та Міністерством закордонних справ. Ми звернулися до наших колег з Великобританії, які виступали ініціаторами всіх попередніх заяв. Ми звернули увагу на неприйнятне, з нашої точки зору, рішення Міжнародного Паралімпійського комітету, яке взагалі виходить за будь-які межі. І, власне, знайшли підтримку в комісара ЄС з питань молоді, культури, спорту та гендерної рівності Гленна Мікаллефа та ще в 30 міністрів спорту різних країн світу. Ми вдячні за їх підтримку і продовжуємо нашу роботу в частині відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних спортивних змагань.

Я звернув увагу на важливий момент у заяві. Зокрема, наголошується, що Росія продовжує порушувати Олімпійську хартію. Разом з тим МОК наразі розглядає питання щодо поновлення членства Олімпійського комітету Росії в організації. Як ви думаєте, чи вплине на МОК це звернення? Що понад 30 міністрів наголошують, що Росія продовжує порушувати Олімпійську хартія?

Ми будемо робити все, щоб це вплинуло на рішення всіх міжнародних організацій, які сьогодні можуть розглядати питання пов'язані з участю росіян та білорусів у міжнародних змаганнях. Власне, це наша послідовна системна робота. Вона ніколи не зупиняється. Це черговий етап нашої боротьби. Це звернення – це чергова наша перемога, яку ми будемо намагатися розвинути.

Я отримував відповіді від МПК на свої звернення. Вони підтверджують, що Росія має право заявляти на змагання МПК навіть учасників війни проти України. Чи відомо про це міжнародним партнерам України?

Власне, ми це і доносимо в неформальних комунікаціях, в наших листах. Ми показуємо, що президент Паралімпійського комітету Росії Рожков прямо казав, що рішення Міжнародного Паралімпійського комітету щодо поновлення Росії є досягненням особисто російського диктатора Путіна. Те, що окупанти, які скалічились під час скоєння військових злочинів на території України, сьогодні приймаються активно в ряди паралімпійських збірних команд Росії – також не може лишатися без уваги міжнародної спортивної спільноти.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Тепер росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».