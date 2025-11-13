Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних змагань
фото: Fb Матвія Бідного

Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в ряди паралімпійських збірних Росії

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про спільну заяву понад 30 міністрів спорту, яка була зроблена у зв’язку з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) щодо скасування часткового відсторонення національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі. 

Пане Матвію, як взагалі виникла ідея з цією заявою і як вдалося її реалізувати?

Це вже не перша подібна спільна заява. Ця заява була спільно ініційована Міністерством молоді і спорту та Міністерством закордонних справ. Ми звернулися до наших колег з Великобританії, які виступали ініціаторами всіх попередніх заяв. Ми звернули увагу на неприйнятне, з нашої точки зору, рішення Міжнародного Паралімпійського комітету, яке взагалі виходить за будь-які межі. І, власне, знайшли підтримку в комісара ЄС з питань молоді, культури, спорту та гендерної рівності Гленна Мікаллефа та ще в 30 міністрів спорту різних країн світу. Ми вдячні за їх підтримку і продовжуємо нашу роботу в частині відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних спортивних змагань.

Я звернув увагу на важливий момент у заяві. Зокрема, наголошується, що Росія продовжує порушувати Олімпійську хартію. Разом з тим МОК наразі розглядає питання щодо поновлення членства Олімпійського комітету Росії в організації. Як ви думаєте, чи вплине на МОК це звернення? Що понад 30 міністрів наголошують, що Росія продовжує порушувати Олімпійську хартія?

Ми будемо робити все, щоб це вплинуло на рішення всіх міжнародних організацій, які сьогодні можуть розглядати питання пов'язані з участю росіян та білорусів у міжнародних змаганнях. Власне, це наша послідовна системна робота. Вона ніколи не зупиняється. Це черговий етап нашої боротьби. Це звернення – це чергова наша перемога, яку ми будемо намагатися розвинути. 

Я отримував відповіді від МПК на свої звернення. Вони підтверджують, що Росія має право заявляти на змагання МПК навіть учасників війни проти України. Чи відомо про це міжнародним партнерам України?

Власне, ми це і доносимо в неформальних комунікаціях, в наших листах. Ми показуємо, що президент Паралімпійського комітету Росії Рожков прямо казав, що рішення Міжнародного Паралімпійського комітету щодо поновлення Росії є досягненням особисто російського диктатора Путіна. Те, що окупанти, які скалічились під час скоєння військових злочинів на території України, сьогодні приймаються активно в ряди паралімпійських збірних команд Росії – також не може лишатися без уваги міжнародної спортивної спільноти.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Тепер росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: росія спорт пропаганда паралімпійські ігри Міністерство молоді і спорту України Матвій Бідний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Трамп-Путін попередньо має відбутися 30 жовтня
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?
20 жовтня, 11:45
Зеленський оцінив, як тарифи США можуть вплинути на торгівлю Індії з Росією
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
20 жовтня, 15:15
Після вибухів у місті Копєйськ у Челябінській області здійнявся чорний дим
Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч
23 жовтня, 05:33
Ірина Горкун-Сілен розповіла, що сталося з її донькою у фінській школі
«Це мене шокувало». Інтерв'ю з мамою 11-річної українки, яку у фінській школі змусили співати «Калінку-малінку»
7 листопада, 11:00
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters
23 жовтня, 16:55
Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі
Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня
23 жовтня, 21:10
Тетяна Монтян з 2021 року проживає на території Росії
Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
27 жовтня, 18:18
До полону ЗСУ потрапив російський окупант Даниїл Букарєв 2000 року народження з міста Рязань
Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)
4 листопада, 12:22
Фільм «Конотопська відьма» у прокаті фільм зібрав $1,4 млн
Українці висміяли армію Путіна у новому фільмі жахів: деталі The Guardian
Вчора, 12:21

Новини

Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в паралімпійські збірні Росії
Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в паралімпійські збірні Росії
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
Збірна України з футзалу в товариському поєдинку перемогла Францію
Збірна України з футзалу в товариському поєдинку перемогла Францію
Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
Жіноча збірна України з баскетболу посідає друге місце у відборі на Євробаскет-2027
Жіноча збірна України з баскетболу посідає друге місце у відборі на Євробаскет-2027

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua