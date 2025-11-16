На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн

Солдат загинув під час артилерійського обстрілу на Луганщині

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області задовольнив позов матері загиблого на Луганщині військового, зобов’язавши Росію виплатити їй 65 млн грн. Заочне рішення суду ще можна оскаржити, воно також може стати доказом у міжнародному суді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Як вказано у рішенні, до суду звернулась матір українського солдата, який загинув у квітні 2024 року під час артилерійського обстрілу у Сватівському районі Луганщини. Жінка хотіла стягнути із Росії 65 млн грн моральної компенсації через душевні страждання.

«Незаконна та протиправна військова агресія Російської Федерації проти України, внаслідок якої загинув її син, призвела до втрати сенсу життя та віри в майбутнє. Вона постійно відчуває страждання від втрати рідної людини, що не дає можливості нормально спілкуватись з оточуючими, працювати та підтримувати нормальний соціальний спосіб життя. Позивачка переживає не просте горе, а глибоку втрату. Вважає, що відповідальною за це є Російська Федерація, яка підступно, віроломно та зухвало напала на Україну. Фізично лишила життя її сина», – вказано у матеріалах справи.

Цю справу розглянула суддя Зоряна Павлів, яка дослідила усі матеріали та аргументи у справі. Через воєнний стан, який ввели внаслідок повномасштабної війни РФ проти України, суддя розглянула справу без участі представника відповідача.

У рішенні суду вказано, що позивачка втратила сина через збройну агресію Росії та зазнала сильного психотравматичного впливу. Суд вважає, що є правові підстави для того, щоб Росія виплатила їй моральну компенсацію. Позов матері загиблого військового задовольнили та зобов’язали стягнути з Росії 65 млн грн. Заочне рішення суду ще можна оскаржити.

Представники судів інформують, що наразі механізму реалізації таких рішень немає, але вони є важливими. Кожне судове рішення щодо відшкодування збитків постраждалим від війни може стати доказом для Міжнародного кримінального суду та міжнародних трибуналів. Ці докази слугуватимуть підтвердженням вини вищих посадовців РФ у вчиненні воєнних злочинів.

Раніше за доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції довічний термін ув’язнення отримав окупант, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.

До слова, в Україні двох російських солдатів заочно засудили до дванадцяти років ув'язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації Київщини у травні 2022 року. Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.