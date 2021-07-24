Білодід вийшла до півфіналу на Олімпіаді
Українка сьогодні встигла подолати опір сербки і португалки
Українська дзюдоїстка Дарина Білодід подолала в 1/8 фіналу турніру дзюдоїсток на Олімпіаді сильну сербську спортсменку Мілісу Ніколіч.
У чвертьфіналі наша майстриня зустрічалася з представницею Португалії Катаріною Костою. Спочатку поступалася, але встигла зробити іпон і завершити двобій достроково.
Білодід змагається в категорії до 48 кг. Вона є дворазовою чемпіонкою світу.
До чвертьфіналу дійшов і Тарас Лесюк. Проте тут українця зупинив француз Люка Мхеїдзе.
В категорії, де бореться Білодід, сьогодні будуть розіграні медалі.
У півфіналі Дарина зустрінеться з японкою Фуною Тонакі. У фіналі чемпіонату світу 2018 року Білодід її здолала.
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