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    Білодід вийшла до півфіналу на Олімпіаді

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    Дарина Білодід є дворазовою чемпіонкою світу - Білодід вийшла до півфіналу на Олімпіаді
    Дарина Білодід є дворазовою чемпіонкою світу
    Фото з відкритих джерел

    Українка сьогодні встигла подолати опір сербки і португалки

    Українська дзюдоїстка Дарина Білодід подолала в 1/8 фіналу турніру дзюдоїсток на Олімпіаді сильну сербську спортсменку Мілісу Ніколіч.

    У чвертьфіналі наша майстриня зустрічалася з представницею Португалії Катаріною Костою. Спочатку поступалася, але встигла зробити іпон і завершити двобій достроково.

    Білодід змагається в категорії до 48 кг. Вона є дворазовою чемпіонкою світу.

    До чвертьфіналу дійшов і Тарас Лесюк. Проте тут українця зупинив француз Люка Мхеїдзе.

    В категорії, де бореться Білодід, сьогодні будуть розіграні медалі.

    У півфіналі Дарина зустрінеться з японкою Фуною Тонакі. У фіналі чемпіонату світу 2018 року Білодід її здолала.

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    Теги: Олімпіада Дарина Білодід
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    Білодід вийшла до півфіналу на Олімпіаді