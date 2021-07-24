Білодід вийшла до півфіналу на Олімпіаді

Українка сьогодні встигла подолати опір сербки і португалки

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід подолала в 1/8 фіналу турніру дзюдоїсток на Олімпіаді сильну сербську спортсменку Мілісу Ніколіч.

У чвертьфіналі наша майстриня зустрічалася з представницею Португалії Катаріною Костою. Спочатку поступалася, але встигла зробити іпон і завершити двобій достроково.

Білодід змагається в категорії до 48 кг. Вона є дворазовою чемпіонкою світу.

До чвертьфіналу дійшов і Тарас Лесюк. Проте тут українця зупинив француз Люка Мхеїдзе.

В категорії, де бореться Білодід, сьогодні будуть розіграні медалі.

У півфіналі Дарина зустрінеться з японкою Фуною Тонакі. У фіналі чемпіонату світу 2018 року Білодід її здолала.