Центральний російський канал пішов на рекламу перед виходом збірної України на Олімпіаді
У Росії вже не приховують ворожого ставлення до нашої країни
Перший канал не став показувати вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо, яка проходить зараз. Перед виходом національної команди України трансляція перервалася рекламою.
Це не перша прикрість з боку «мишебратів». Під час чемпіонату Європи з футболу в Росії переривали трансляцію матчів під час виконання національного гімну України, а пісеньку про Путіна, яка лунала з трибун, коментатори глушили безперебійною балачкою.
Тим часом елемент українського гімнаста на Олімпіаді має стати іменним і увійти в історію.
Медальний прогноз на Ігри для України читайте в матеріалі: Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.
Читайте також: