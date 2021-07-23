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    Центральний російський канал пішов на рекламу перед виходом збірної України на Олімпіаді

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    Центральний російський канал пішов на рекламу перед виходом збірної України на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    У Росії вже не приховують ворожого ставлення до нашої країни

    Перший канал не став показувати вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо, яка проходить зараз. Перед виходом національної команди України трансляція перервалася рекламою.

    Це не перша прикрість з боку «мишебратів». Під час чемпіонату Європи з футболу в Росії переривали трансляцію матчів під час виконання національного гімну України, а пісеньку про Путіна, яка лунала з трибун, коментатори глушили безперебійною балачкою.

    Тим часом елемент українського гімнаста на Олімпіаді має стати іменним і увійти в історію.

    Медальний прогноз на Ігри для України читайте в матеріалі: Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.

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    Теги: Олімпіада
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    Центральний російський канал пішов на рекламу перед виходом збірної України на Олімпіаді