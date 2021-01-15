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    Білоруські шахтарі обурені, що український футбольний тренер витрачає їх гроші на дорогі трансфери

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    Роман Григорчук змушений рахуватися з шахтарями - Білоруські шахтарі обурені, що український футбольний тренер витрачає їх гроші на дорогі трансфери
    Роман Григорчук змушений рахуватися з шахтарями
    Світлина - Pressball

    Як у совєцькі часи, трудовий колектив оприлюднив відкритого листа

    Працівники білоруського підприємства «Білоруськалій», який є основним спонсором солігорського «Шахтаря», оприлюднили заяву, в якій висловили незадоволення тим фактом, що клуб проводить дорогі трансфери. Зокрема за останні дні клуб оформив ряд трансферів, приміром, форварда Вінсента Езе, за якого віддали 300 тисяч євро.

    «Своїми кров'ю і потом працівники «Білоруськалію» оплачують такі «покупки». Задайте собі питання: «Невже на підприємстві все настільки добре, що можна дозволити собі подібні витрати? Вирішено питання з вентиляцією в шахтах, з запчастинами? Невже не можна витратити ці гроші з користю для робітників?», - йдеться в заяві.

    Зауважимо, що солі горський «Шахтар» очолює український фахівець Роман Григорчук. На цій посаді він замінив іншого українця Юрія Вернидуба і привів команду восени 2020 року до другого в історії чемпіонства.

     Читайте також: Українець з розгромної перемоги дебютував на посту тренера білоруського клубу
    Теги: Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Григорчук ФК «Шахтар» (Солігорськ) Вінсент Езе
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