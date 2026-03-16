Мбаппе та ще один лідер потрапили в заявку «Реала» на матч Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Джуд Беллінгем і Кіліан Мбаппе близькі до повернення
фото: EFE

Лазарет Королівського клубу поступово починає порожніти

Півзахисник Джуд Беллінгем і нападник Кіліан Мбаппе повернулися до заявки мадридського «Реала» на поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «вершкових».

Обидва виконавці мали проблеми зі здоров'ям. Мбаппе пропустив майже місяць через травму коліна. Натомість Беллінгем мав ушкодження підколінного сухожилля.

Без обох виконавців «Реал» впевнено розібрався з англійським «Манчестер Сіті» (3:0) в першому матчі 1/8 фіналу головного єврокубка. Головним героєм «вершкових» став Федеріко Вальверде. Він забив три м'ячі мадридців.

У нинішньому сезоні Беллінгем провів 28 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і чотири результативні передачі. Зате Мбаппе оформив 38 м'ячів за 33 поєдинки загалом.

Нагадаємо, раніше хавбек «вершкових» Вальверде був визнаний гравцем тижня у головному єврокубку. Уругваєць оформив хет-трик у протистоянні з англійським грандом. У голосуванні хавбек випередив трьох конкурентів із дублями.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став найкращим асистентом Ліги чемпіонів серед голкіперів. У середу бельгієць оформив третій асист у кар'єрі. Він допоміг Вальверде забити перший м'яч у ворота «Манчестер Сіті».

Анчелотті склав символічну збірну Бразилії, до якої увійшли гравці кількох поколінь
Українські каратисти здобули дві нагороди на етапі прем'єр-ліги в Римі
Кремль прокоментував санкції України проти російських паралімпійців-окупантів
Легенда чемпіонату Англії несподівано став до роботи в Італії
Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди на Чемпіонаті Європи U23
