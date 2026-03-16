Мбаппе та ще один лідер потрапили в заявку «Реала» на матч Ліги чемпіонів

Лазарет Королівського клубу поступово починає порожніти

Півзахисник Джуд Беллінгем і нападник Кіліан Мбаппе повернулися до заявки мадридського «Реала» на поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «вершкових».

Обидва виконавці мали проблеми зі здоров'ям. Мбаппе пропустив майже місяць через травму коліна. Натомість Беллінгем мав ушкодження підколінного сухожилля.

Без обох виконавців «Реал» впевнено розібрався з англійським «Манчестер Сіті» (3:0) в першому матчі 1/8 фіналу головного єврокубка. Головним героєм «вершкових» став Федеріко Вальверде. Він забив три м'ячі мадридців.

У нинішньому сезоні Беллінгем провів 28 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і чотири результативні передачі. Зате Мбаппе оформив 38 м'ячів за 33 поєдинки загалом.

Нагадаємо, раніше хавбек «вершкових» Вальверде був визнаний гравцем тижня у головному єврокубку. Уругваєць оформив хет-трик у протистоянні з англійським грандом. У голосуванні хавбек випередив трьох конкурентів із дублями.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став найкращим асистентом Ліги чемпіонів серед голкіперів. У середу бельгієць оформив третій асист у кар'єрі. Він допоміг Вальверде забити перший м'яч у ворота «Манчестер Сіті».