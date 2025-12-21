Головна Світ Політика
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Росія виходить із війн лише у разі тотального економічного краху, а нинішній тиск на Москву ще не досяг критичної межі

Російська економіка поступово занурюється у стагнацію, проте накопиченого запасу міцності Кремлю вистачить для ведення інтенсивних бойових дій ще протягом 3-5 років. Як повідомляє CNN з посиланням на аналітиків, економічний фактор наразі не є визначальним для воєнних планів Володимира Путіна, передає «Главком».

Попри західні санкції та рекордне навантаження на бюджет, ситуація в РФ далека від колапсу. Експерти виділяють три ключові причини такої стійкості:

  • стабільний експорт енергоносіїв до Китаю та Індії забезпечує постійний приплив валюти, достатній для підтримання життєдіяльності держави;
  • величезні вливання в оборонний сектор та виплати військовим стали потужним фінансовим стимулом для найбідніших регіонів. У депресивних суб'єктах РФ, таких як Бурятія чи Дагестан, обсяги банківських депозитів зросли на 80-150%;
  • завдяки репресивному апарату та пропаганді, стрімке зростання цін у Росії не призводить до соціальних вибухів, які були б неминучими в демократичних країнах.

Історичний досвід свідчить, що Росія виходить із війн лише у разі тотального економічного краху (як це було в 1917 році або після Афганістану). Проте нинішній тиск на Москву ще не досяг цієї критичної межі. Наразі Кремль успішно перекладає фінансовий тягар війни на середній клас через податки, водночас збагачуючи тих, хто безпосередньо задіяний у військово-промисловому комплексі.

Таким чином, допоки ціни на нафту залишаються прийнятними, економіка РФ залишатиметься «на плаву», забезпечуючи ресурси для продовження агресії.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року». 

Путін виклав умови Росії для початку мирних переговорів і завершення війни в Україні. Серед них – виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в межах їх адміністративних кордонів, відмова від вступу до НАТО і зняття антиросійських санкцій.

Відомо, що попри активізацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, Володимир Путін заявив про незмінність своїх вимог до України. Під час виступу на колегії Міністерства оборони РФ він підкреслював, що Росія не піде на поступки в питаннях територій і готова продовжувати війну для захоплення нових регіонів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він хоче продовжувати війну та окупувати якомога більше територій України.

Теги: росія економіка санкції путін

