Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області
Унаслідок українських ударів зафіксовано пожежу в районі цілі
фото: Генштаб ЗСУ

Слов’янський НПЗ переробляє близько 5,2 млн тонн сирої нафти та конденсату на рік

У ніч на 17 грудня підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється. Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Він залучений у забезпеченні російських окупантів.

Також підтверджено влучання по території нафтобази «Миколаївська» в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб «Капітан Гіберт».

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

«За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин  (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотниками, у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки безпілотників та зазначив, що внаслідок вибухів у районі були пошкоджені електромережі.

Читайте також:

Теги: Генштаб росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіну вже відмовляють власні урядовці
Путіну вже відмовляють власні урядовці
11 грудня, 13:20
2 грудня Віткофф зустрінеться з Путіним для перемовин щодо мирного плану із завершення війни в Україні
Що насправді Віткофф повезе Путіну?
2 грудня, 13:32
Путін дуже не хоче зірвати мирний процес
Путін не хоче зриву перемовин: що це означає для України
24 листопада, 14:20
Громадяни Китаю, які в’їжджають до Росії з туристичною чи діловою метою, зможуть перебувати там до 30 днів
Путін запровадив безвіз для китайців
1 грудня, 15:33
Reuters: Росія погрожує ЄС «50-річною війною» через заморожені активи
Reuters: Росія погрожує ЄС «50-річною війною» через заморожені активи
1 грудня, 23:23
В районі Покровська та Мирнограда ЗСУ проводять активні дії ліквідації осередків ворога
Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами
3 грудня, 13:45
У Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах
У Красноярську після вибухів біля ТЕЦ спалахнули склади
7 грудня, 22:35
Тихонов вважає, що спорт має бути поза політикою
«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву
6 грудня, 12:02
Праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом «Слава Україні»
У Європі діяли «українські нацисти»: хто за ними стояв
14 грудня, 17:31

Політика

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області
Репараційний кредит для України. Орбан запитував Путіна, чи покарає він Угорщину за рішення ЄС
Репараційний кредит для України. Орбан запитував Путіна, чи покарає він Угорщину за рішення ЄС
WSJ: Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність
WSJ: Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність
Трамп знає, що Путін не хоче миру з Україною – Білий дім
Трамп знає, що Путін не хоче миру з Україною – Білий дім
Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком
Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком
До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол
До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua