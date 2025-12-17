Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області

Слов’янський НПЗ переробляє близько 5,2 млн тонн сирої нафти та конденсату на рік

У ніч на 17 грудня підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється. Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Він залучений у забезпеченні російських окупантів.

Також підтверджено влучання по території нафтобази «Миколаївська» в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб «Капітан Гіберт».

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

«За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотниками, у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки безпілотників та зазначив, що внаслідок вибухів у районі були пошкоджені електромережі.