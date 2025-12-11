Головна Світ Політика
search button user button menu button

«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
Володимир Зеленський розповів про проблеми Росії
фото: Офіс президента України

На думку Володимира Зеленського, Росії потрібна пауза

Володимир Зеленський зробив заяву, щодо готовності Росії завершити війну. Президент розповів про проблеми РФ, які вимагають припинення воєнних дій. Про це очільник держави України розповів на пресконференції, де був присутній «Главком».

«Я вважаю, що в них є серйозні економічні проблеми. Я вважаю, що вони розуміють, що їм буде дуже складно і їм потрібна, на мій погляд, пауза. Їм це потрібно, але вони на це не йдуть. Я не бачу демонстрації того, що вони хочуть закінчувати війну. Але вони не хочуть, щоб економічно їм було ще складніше, а це буде», – заявив президент України. На думку Володимира Зеленського, якщо Росія відмовить США у завершенні війни, їй буде ще складніше.

«Якщо вони скажуть президенту Трампу, що вони не закінчувати війну. Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього. Пам'ятаєте, скільки разів вони йшли на різні дипломатичні трюки для того, щоб президент Трамп не вводив санкції? Зараз теж є такий ризик», – зазначив Володимир Зеленський. Глава держави також зауважив, що важливо, аби це бачили та усвідомлювали наші партнери.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Президент заявив, що не хоче, аби їх відсутність використовували проти України та назвав важливі умови проведення виборів.

Раніше «Главком» писав про те, що Володимир Зеленський розповів, що думають американці про території Донбасу та як вони бачать їхнє майбутнє в рамках домовленостей щодо пунктів мирного плану. За словами очільника держави, те як США нині бачить українські території є проблемою. 

Читайте також:

Теги: росія війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада
Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада
14 листопада, 21:46
Після Греції Володимир Зеленський відвідає Францію
Президент Зеленський розпочав візит до Греції
16 листопада, 13:23
Макрон анонсував поїздку до Лондона для зустрічі з лідерами України, Німеччини та Великої Британії
Зеленський зустрінеться з Макроном, Стармером та Мерцом у Лондоні: названо дату
7 грудня, 01:20
Зеленський не ігнорував мирний план Трампа, запевняють у Раді
Чи читав Зеленський «мирний план» Трампа? Коментар Ради
8 грудня, 11:49
Український репер назвав Монатіка та Полякову пристосуванцями та пригадав їхнє минуле
Ярмак різко розкритикував відомих зірок за «пристосуванство»
17 листопада, 18:37
Російський літак після аварії у польоті
У Росії пасажирський літак почав розвалюватись під час польоту
15 листопада, 19:58
Російські окупанти активно долучаються до діяльності Паралімпійського комітету Росії
Бідний: Окупанти, які скалічились в Україні, активно приймаються в паралімпійські збірні Росії
13 листопада, 14:10
За версією НАБУ, у цій клініці Олександр Цукерман передав $500 тис. готівки дружині ексвіцепрем’єра Світлані Чернишовій
Операція «Міндічгейт». Арештовано клініку Цукермана: деталі
30 листопада, 19:20
Мінекономрозвитку пояснює падіння інвестицій їх бурхливим зростанням у попередні роки
У Росії вперше за п’ять років обвалилися інвестиції
4 грудня, 18:14

Політика

Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
Передача МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив про «непорозуміння»
Передача МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив про «непорозуміння»
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua