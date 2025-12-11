«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну

На думку Володимира Зеленського, Росії потрібна пауза

Володимир Зеленський зробив заяву, щодо готовності Росії завершити війну. Президент розповів про проблеми РФ, які вимагають припинення воєнних дій. Про це очільник держави України розповів на пресконференції, де був присутній «Главком».

«Я вважаю, що в них є серйозні економічні проблеми. Я вважаю, що вони розуміють, що їм буде дуже складно і їм потрібна, на мій погляд, пауза. Їм це потрібно, але вони на це не йдуть. Я не бачу демонстрації того, що вони хочуть закінчувати війну. Але вони не хочуть, щоб економічно їм було ще складніше, а це буде», – заявив президент України. На думку Володимира Зеленського, якщо Росія відмовить США у завершенні війни, їй буде ще складніше.

«Якщо вони скажуть президенту Трампу, що вони не закінчувати війну. Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього. Пам'ятаєте, скільки разів вони йшли на різні дипломатичні трюки для того, щоб президент Трамп не вводив санкції? Зараз теж є такий ризик», – зазначив Володимир Зеленський. Глава держави також зауважив, що важливо, аби це бачили та усвідомлювали наші партнери.

