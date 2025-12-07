Головна Світ Соціум
У польському місті лунала повітряна тривога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У польському місті лунала повітряна тривога
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик закликав поляків не легковажити звуками сирен
фото: X/Cezary Tomczyk

Міністерство оборони закликали не ігнорувати попередження про загрозу повітряних ударів

У польському місті Любартові Люблінського воєводства, розташованому за 70 км від українського кордону, лунали сирени повітряної тривоги. Це сталося під час ранкової російської атаки на Україну в суботу, 6 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польський канал RMF24.

Зазначається, що тривога була хибною. При цьому заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик зауважив, що краще увімкнути сирену зайвий раз, ніж не увімкнути її тоді, коли є реальна загроза з повітря.

Він запевнив, що такі помилки трапляються досить рідко, але наголосив, що ігнорувати попередження не потрібно.

«Щоразу, коли виникає така ситуація, я думаю, що ми, як суспільство, стаємо мудрішими. Нам потрібно дуже серйозно ставитися до попереджень, сирен та модульованого звуку, оскільки це стосується можливої загрози з повітря», – зазначив заступник міністра національної оборони.

Він додав, що керівництво Міністерства національної оборони розділене на нічні зміни для реагування на загрози. Їх привели в бойову готовність.

«Власне, це було двічі, бо спочатку вночі був авіаналіт на Львів, а потім, вранці, злетіли російські винищувачі з гіперзвуковими ракетами, які також могли становити загрозу для Польщі», – пояснив Цезарій Томчик.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Під атакою, зокрема, опинилися Луцьк, Львівщина, ЧернігівщинаКиївщина та Одещина. Також ворог атакував енергоінфраструктуру України.

