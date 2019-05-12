«Десна» здобула важливу для «Карпат» перемогу у футбольній Прем'єр-лізі



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Чернігівська «Десна» продемонструвала, що ще не виключилася з боротьби у чемпіонаті-2018/2019 UA-Футбол

Чернігівці виграли матч, який із турнірної точки зору був важливий не для них, а для їх суперників

Чернігівська «Десна» перемогла «Олімпік» у матчі 28-го туру української футбольної Прем'єр-ліги і не дала донеччанам відірватися від зони вильоту.

«Десна» (Чернігів) - «Олімпік» (Донецьк) - 2:1

Голи: 1:0 - Денис Фаворов (16). 2:0 - Олександр Філіпов (48). 2:1 - Матар Діейє (51)

«Десна»: Литовка – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов – Олександр Волков (Михайло Сергійчук, 77), Артем Фаворов, Картушов (Якимів, 90+2) - Олександр Філіпов (Безбородько, 85). Тренер – Олександр Рябоконь

«Олімпік»: Кринський – Клименчук, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Снурицин – Максим До Коуто, Андрій Кравчук (Рінар Валєєв, 67), Олексій Гай, Сондей (Вантух, 74) - Максим Дегтярьов - Матар Діейє. Тренер – Ігор Климовський

Судді: Костянтин Труханов - Володимир Думенко (обидва - Харків), Марчик (Київ)

Попередження: Артем Фаворов (90+5) - Андрій Кравчук (31), Дмитро Гришко (61)

12 травня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна. 2 496 глядачів

Після цієї перемоги «Десна» закріпилася на сьомому місці. У неї - 38 очок. «Олімпік» іде дев'ятим, випереджаючи «Карпати», які ідуть найвище в зоні вильоту, на три очки. Правда, львів'яни сьогодні ще матимуть змогу виправити турнірне становище. О 19:30 вони зустрічаються у Полтаві з «Ворсклою».