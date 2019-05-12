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    «Десна» здобула важливу для «Карпат» перемогу у футбольній Прем'єр-лізі

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    Чернігівська &laquo;Десна&raquo; продемонструвала, що ще не виключилася з боротьби у чемпіонаті-2018/2019 - «Десна» здобула важливу для «Карпат» перемогу у футбольній Прем'єр-лізі
    Чернігівська «Десна» продемонструвала, що ще не виключилася з боротьби у чемпіонаті-2018/2019
    UA-Футбол

    Чернігівці виграли матч, який із турнірної точки зору був важливий не для них, а для їх суперників

    Чернігівська «Десна» перемогла «Олімпік» у матчі 28-го туру української футбольної Прем'єр-ліги і не дала донеччанам відірватися від зони вильоту. 

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    «Десна» (Чернігів) - «Олімпік» (Донецьк) - 2:1

    Голи: 1:0 - Денис Фаворов (16). 2:0 - Олександр Філіпов (48). 2:1 - Матар Діейє (51)

    «Десна»: Литовка – Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов – Олександр Волков (Михайло Сергійчук, 77), Артем Фаворов, Картушов (Якимів, 90+2) - Олександр Філіпов (Безбородько, 85). Тренер – Олександр Рябоконь

    «Олімпік»: Кринський – Клименчук, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Снурицин – Максим До Коуто, Андрій Кравчук (Рінар Валєєв, 67), Олексій Гай, Сондей (Вантух, 74) - Максим Дегтярьов - Матар Діейє. Тренер – Ігор Климовський

    Судді: Костянтин Труханов - Володимир Думенко (обидва - Харків), Марчик (Київ)

    Попередження: Артем Фаворов (90+5) - Андрій Кравчук (31), Дмитро Гришко (61)

    12 травня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна. 2 496 глядачів

    Після цієї перемоги «Десна» закріпилася на сьомому місці. У неї - 38 очок. «Олімпік» іде дев'ятим, випереджаючи «Карпати», які ідуть найвище в зоні вильоту, на три очки. Правда, львів'яни сьогодні ще матимуть змогу виправити турнірне становище. О 19:30 вони зустрічаються у Полтаві з «Ворсклою».

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    Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК «Десна» Андрій Богданов Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Мостовий Дмитро Гришко Олексій Гай Олександр Волков Михайло Сергійчук Євген Цимбалюк Матар Діейє Андрій Кравчук Максим Дегтярьов
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