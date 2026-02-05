Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Волейболістка Даньчак вразила корейських вболівальників запальним танцем (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Волейболістка Даньчак вразила корейських вболівальників запальним танцем (відео)
З 2024 року Даньчак грає за корейський клуб «ІБК Альтос»

Танцювальні рухи Даньчак в Instagram набирають сотні лайків

Українська волейболістка Вікторія Даньчак, яка грає у складі корейського клубу «ІБК Альтос», приємно вразила вболівальників запальним танцем. Про це повідомляє «Главком».

Танець Вікторії Даньчак

Вікторія Даньчак вирішила продемонструвати свої танцювальні таланти під час одного з волейбольних поєдинків у Південній Кореї.

Танцювальні рухи українки в Instagram набирають сотні лайків та схвальні коментарі корейських волейбольних вболівальників.

Вікторія Даньчак: що відомо

Вікторія Даньчак народилася 11 січня 2000 року у Івано-Франківську. 

У складі збірної України брала участь у відбіркових турнірах континентальних першостей 2021 і 2023 років. Учасниця розіграшів Золотої євроліги 2021, 2022 і 2023 років[4].

Дворазова чемпіонка, володарка кубка і суперкубка України в складі «Прометея».

З 2024 року Даньчак грає за корейський клуб «ІБК Альтос».

Як повідомлялося, чоловіча національна команда з баскетболу тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: волейбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2021 році Антонова стала дворазовою переможницею Кубка Європи з каное серед ветеранів
58-річна російська спортсменка погоріла на вживанні допінгу
29 сiчня, 10:07
Тарасова: Тепер, виявляється, на Олімпійські ігри звуть, тоді як раніше треба було тільки відбиратися
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
28 сiчня, 14:24
бодибілдер Арліндо де Соуза з Бразилії робив собі небезпечні ін'єкції в руки
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки
21 сiчня, 10:36
У російських стрибунів з трампліна не залишилося шансів потрапити на Олімпіаду
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
13 сiчня, 16:17
До бійки борців швидко підключилися вболівальники
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
12 сiчня, 13:40
Садуллоєв у 2024 році завоював титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств
У Таджикистані під час конфлікту між підлітками загинув чемпіон світу з ММА
12 сiчня, 11:03
Свищев не навів жодних фактів, які б могли підтвердити його слова
Депутат Думи влаштував істерику через матеріал «Главкома» про російських санкарів
9 сiчня, 18:01
США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано диктатор Ніколаса Мадуро
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
7 сiчня, 13:51
Усик продовжує відзначати Різдво 7 січня
Усик 7 січня вирішив привітати українців із Різдвом
7 сiчня, 10:59

Скотч. Спорт

Волейболістка Даньчак вразила корейських вболівальників запальним танцем (відео)
Волейболістка Даньчак вразила корейських вболівальників запальним танцем (відео)
«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу
«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу
Конфлікт між екстренером «Динамо» та комунальником: дружина Михайличенка дала коментар
Конфлікт між екстренером «Динамо» та комунальником: дружина Михайличенка дала коментар
Дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом
Дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua