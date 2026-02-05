Волейболістка Даньчак вразила корейських вболівальників запальним танцем (відео)

З 2024 року Даньчак грає за корейський клуб «ІБК Альтос»

Танцювальні рухи Даньчак в Instagram набирають сотні лайків

Українська волейболістка Вікторія Даньчак, яка грає у складі корейського клубу «ІБК Альтос», приємно вразила вболівальників запальним танцем. Про це повідомляє «Главком».

Танець Вікторії Даньчак

Вікторія Даньчак вирішила продемонструвати свої танцювальні таланти під час одного з волейбольних поєдинків у Південній Кореї.

Танцювальні рухи українки в Instagram набирають сотні лайків та схвальні коментарі корейських волейбольних вболівальників.

Вікторія Даньчак: що відомо

Вікторія Даньчак народилася 11 січня 2000 року у Івано-Франківську.

У складі збірної України брала участь у відбіркових турнірах континентальних першостей 2021 і 2023 років. Учасниця розіграшів Золотої євроліги 2021, 2022 і 2023 років[4].

Дворазова чемпіонка, володарка кубка і суперкубка України в складі «Прометея».

З 2024 року Даньчак грає за корейський клуб «ІБК Альтос».

Як повідомлялося, чоловіча національна команда з баскетболу тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)