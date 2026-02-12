13-річний дніпрянин встановив рекорд України з поштовху гир

Юнак виконав 41 повтор із гирями по 8 кг за хвилину та планує нові спортивні досягнення

У Дніпрі 13-річний Андрій Бірців встановив рекорд України, виконавши за хвилину понад 40 поштовхів гирями вагою по 8 кілограмів кожна. Досягнення офіційно зафіксували представники Книги рекордів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дніпро TV».

скріншот із відео

Під час тренування юнак продемонстрував результат, який перевищив початкові очікування команди. «Взагалі ми задумували зробити 35-36 разів, але перевищили власні очікування та зробили 41 раз. Немає якоїсь особливої техніки – звичайна техніка за правилами. Працюю на швунзі гир, не поштовх, а саме швунг. У мене добре розвинена спина, тому поштовх гир роблю завдяки спині», – розповів Андрій Бірців.

Юнак займається кросфітом уже чотири роки. До встановлення рекорду він готувався понад місяць, тренуючись двічі на тиждень під наглядом наставника. Тренер Антон Білодід зазначив, що підготовка була комплексною та включала різні силові вправи. «Ми працювали над усім: руки, ноги, спина. Тобто він і важку атлетику робив, поштовх робив, турнік, виходи, брус робив – це була загальна підготовка. Гирі він міг, бо ми працювали над ними. Не було такого, щоб ми пів року займалися тільки гирьовим спортом, аби побити рекорд. Такого не було», – пояснив тренер.

За словами родини, інтерес до спорту у хлопця з’явився ще з дитинства. Андрій займається фізичною підготовкою з чотирьох років, а кросфіт обрав, надихнувшись прикладом батька. «Ми його підтримали: хочеш – давай, пробуй, у тебе все вийде. І все вийшло. Він тренувався, Антон йому допомагав у цьому. Вони дивилися, за скільки часу це може вийти», – розповіла мати спортсмена Ірина.

Тренування тривають близько години та включають різні силові й функціональні вправи, спрямовані на розвиток витривалості та техніки. Після встановлення рекорду Андрій разом із тренером вже планує нову спортивну мету, однак деталей поки не розкриває.

Раніше Book World Records уже фіксувала незвичні гастрономічні досягнення в Україні. Зокрема, у листопаді 2025 року в селі Дзендзелівка на Черкащині місцеві виробники встановили рекорд із виготовлення найдовшої м’ясної косички з кролятини – її довжина сягнула 52 м 80 см, а вага становила 50 кг. Рекорд офіційно підтвердили представники Book World Records після проведення вимірювань.