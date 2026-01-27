Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На сайті Камбіну з’явилась петиція щодо санкцій проти російських спортсменів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
На сайті Камбіну з’явилась петиція щодо санкцій проти російських спортсменів
На російських спортсменів можуть очікувати нові санкції

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич пропонує запровадити санкцій проти дев'яти російських спортсменів

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич зареєстрував петицію про запровадження санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кабміну.

«Запровадження Україною санкцій проти російських спортсменів стане першим кроком до запровадження проти них санкцій країнами-партнерами України. Це унеможливить їхні виступи на міжнародній арені, які вони використовують для підтримки війни проти України», – прокоментував Гераскевич свою ініціативу.

У тексті петиція зазначається, що підстави для запровадження санкцій проти російських спортсменів детально були перераховані на порталі Головного управління розвідки Міністерства оборони України War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору».

До переліку росіян, проти яких Гераскевич пропонує запровадити санкції, потрапили:

  • Ангеліна Мельникова (у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від путінської підсанкційної партії «Едина Росія» для участі у виборах до Воронезької міської думи. Підтримувала війну проти України у соцмережах)
  • Світлана Гомбоєва (неодноразово з порушенням законодавства України відвідувала анексований Крим)
  • Яна Єгорян (є амбасадаркою підсанкційної організації  »Здоровоє отєчество», яка причетна до викрадення українських дітей)
  • Євген Байдусов (з порушенням законодавства України відвідував анексований Крим)
  • Імам Ганішов (У 2023 році відвідував тимчасово окуповану Запорізьку область з особистим візитом до представників російських військових формувань, а також відвідав тимчасово окупований Севастополь. Під час своїх візитів на ТОТ України Ганішов створював фото- та відеоматеріали на підтримку агресивної війни та виправдання окупації росією українських територій, які поширював у мережі)
  • Мадіна Таймазова (Брала участь у пропагандистському заходуіпід назвою «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу», який відбувся у квітні 2022 року. Своєю участю у цьому заході Таймазова сприяла створенню пропагандистської піар-акції, яка мала на меті легітимізацію депортації українських дітей з ТОТ України)
  • Владислав Ларін (У листопаді 2022 року у своєму відеозверненні в мережі, Ларін закликав громадян Росії до підтримки та фінансування російських військових, які беруть участь у збройній агресії проти України)
  • Максим Храмцов (У квітні 2025 року взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні «Знання.Перші» та провів спортивний майстер-клас для дітей в тимчасово окупованому Донецьку).
  • Федір Чудінов (У жовтні 2024 року відвідав кілька міст тимчасово окупованої Луганської області, де за підтримки руху «Здорова вітчизна» та представництва Загальноросійського громадсько-політичного руху «Народний Фронт «За Росію» (під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України) в так званій «ЛНР», провів пропагандистські спортивні заходи з українськими дітьми).

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади російську лижницю Дар'ю Непряєву

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим. Там росіянка брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Теги: Владислав Гераскевич санкції спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мошенська виступала за Україну, Росію, Італію, а тепер представляє Німеччину
Ексукраїнка увійшла до десятки найкращих спортсменів Всесвітніх Ігор-2025
Вчора, 14:37
Євген Марусяк та Віталій Калініченко представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
19 сiчня, 12:32
Горіга отримав кілька варіантів, з яких обрав Північну Македонію
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
14 сiчня, 19:25
Марусяк є багаторазовим рекордсменом України на різних видах трамплінів
Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах
10 сiчня, 23:51
Китай замінює венесуельську нафту іранською
Китайські нафтопереробні заводи планують замінити венесуельську нафту
7 сiчня, 14:59
21-річна росіянка виступає за турецький гранд з 17 років
Польща не дозволила російській волейболістці приїхати на матч Ліги чемпіонів
6 сiчня, 00:05
Путін привітав Паралімпійський комітет Росії з 30-річчям створення
Путін назвав перемогою повернення на міжнародні паралімпійські турніри прапора та гімну РФ
5 сiчня, 12:23
«Главком» бажає яскравих результатів та нових спортивних звитяг українським атлетам у 2026 році
Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року
31 грудня, 2025, 10:32
Норвежець є наймолодшим шахістом, який очолював офіційний рейтинг ФІДЕ
Найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки
30 грудня, 2025, 14:47

Новини

На сайті Камбіну з’явилась петиція щодо санкцій проти російських спортсменів
На сайті Камбіну з’явилась петиція щодо санкцій проти російських спортсменів
Ексочільник ФІФА закликав вболівальників бойкотувати Чемпіонат світу у США
Ексочільник ФІФА закликав вболівальників бойкотувати Чемпіонат світу у США
Розтрощила ракетку. Гофф дала волю емоціям після розгромної поразки від Світоліної
Розтрощила ракетку. Гофф дала волю емоціям після розгромної поразки від Світоліної
Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Все закінчилося розгромом. Як Світоліна провела поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua