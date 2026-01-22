МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова

Олімпійські ігри відбудуться 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив брати участь в Олімпіаді російському лижнику Савелію Коростельову. Про це повідомляє «Главком».

Савелій Коростельов є рядовим російської армії.

Також він в соціальних мережах лайкав допис з літерою Z, яка є одним з символів російської війни проти України.

Neutral skier Saveliy Korostelev liked a post with the letter Z.



The post was about an event organized by the "ZNANIE" SOCIETY



"ZNANIE" SOCIETY is under sanctions by the EU and Ukraine for its involvement in the kidnapping of Ukrainian children. pic.twitter.com/vZoHizwSD0 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 5, 2026

Військове звання та підтримка війни в соцмережах суперечить нейтральному статусу. Однак, МОК продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників війни.

Олімпійські ігри відбудуться 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади російську лижницю Дар'ю Непряєву.

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим. Там росіянка брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.