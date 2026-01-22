Головна Спорт Новини
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
фото: Reuters

Олімпійські ігри відбудуться 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив брати участь в Олімпіаді російському лижнику Савелію Коростельову. Про це повідомляє «Главком».

Савелій Коростельов є рядовим російської армії.

Також він в соціальних мережах лайкав допис з літерою Z, яка є одним з символів російської війни проти України.

Військове звання та підтримка війни в соцмережах суперечить нейтральному статусу. Однак, МОК продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників війни.

Олімпійські ігри відбудуться 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади російську лижницю Дар'ю Непряєву

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим. Там росіянка брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

