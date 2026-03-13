Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх

Вітчизняні парабіатлоністи поповнили загальну скарбничку команди

Українці Тарас Радь, Григорій Вовчинський, Ірина Буй та Олександра Кононова здобули нагороди Паралімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

Чоловіки змагалися у спринті-персьюті сидячи. У фіналі Радь припустився одного промаху на двох вогневих рубежах і фінішував другим Паралімпійським чемпіоном став казах Єрбол Хамітов. Китайський атлет Лю Цзисюй доповнив подіум.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, клас сидячи)

Єрбол Хамітов (Казахстан) 9:39,0 (0+0) Тарас Радь (Україна) +21,5 (1+0) Лю Цзисюй (Китай) +32,5 (0+2)

Тим часом Вовчинський завоював «срібло» в класі стоячи. У спринті-персьюті він лідирував до останнього повороту. Однак, на фінальних метрах дистанції українця обійшов китаєць Цзяюнь Цая. Третім став німецький паралімпієць Марко Маєр.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, клас стоячи)

Цзяюнь Цая (Китай) 10:33,4 (0+0) Григорій Вовчинський (Україна) +0,2 (0+0) Марко Маєр (Німеччина) +32,5 (2+1)

Натомість жінки взяли участь в спринті-персьюті стоячи. У фіналі тріумфувала канадка Наталі Вілкі. Вона закрила всі мішені. Українка Буй припустилася одного промаху, а її співвітчизниця Кононова – двох. Вона здобули срібну та бронзову медалі відповідно.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (жінки, клас стоячи)

Наталі Вілкі (Канада) 12:18,0 (0+0) Ірина Буй (Україна) +17,7 (1+0) Олександра Кононова (Україна) +31,0 (1+1)

Подвійний подіум оформили й спортсмени з порушенням зору. Олександр Казік та Анатолій Ковалевський фінішували другим і третім у спринті-персьюті. Паралімпійським чемпіоном у цій дисципліні став Юй Шуан із Китаю. Останній обійшовся без промахів, а Казік схибив одного разу.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, порушення зору)

Юй Шуан (Китай) 11:39,2 (0+0) Олександр Казік (Україна) +13,8 (0+1) Анатолій Ковалевський (Україна) +34,5 (0+0)

Нагадаємо, біатлоніст Радь приніс Україні перше «золото» Паралімпіади-2026. Він тріумфував у біатлонному спринті класу сидячи. Українець впевнено випередив двох представників Китаю.

До слова, раніше Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Делегації російських паралімпійців влаштували обструкцію в італійській Вероні. Натомість на синьо-жовтий стяг уболівальники відреагували тривалими оплесками.