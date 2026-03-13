Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
Тарас Радь здобув другу нагороду в Італії
фото: IBU

Вітчизняні парабіатлоністи поповнили загальну скарбничку команди

Українці Тарас Радь, Григорій Вовчинський, Ірина Буй та Олександра Кононова здобули нагороди Паралімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

Чоловіки змагалися у спринті-персьюті сидячи. У фіналі Радь припустився одного промаху на двох вогневих рубежах і фінішував другим Паралімпійським чемпіоном став казах Єрбол Хамітов. Китайський атлет Лю Цзисюй доповнив подіум.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, клас сидячи)

  1. Єрбол Хамітов (Казахстан) 9:39,0 (0+0)
  2. Тарас Радь (Україна) +21,5 (1+0)
  3. Лю Цзисюй (Китай) +32,5 (0+2)

Тим часом Вовчинський завоював «срібло» в класі стоячи. У спринті-персьюті він лідирував до останнього повороту. Однак, на фінальних метрах дистанції українця обійшов китаєць Цзяюнь Цая. Третім став німецький паралімпієць Марко Маєр.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, клас стоячи)

  1. Цзяюнь Цая (Китай) 10:33,4 (0+0)
  2. Григорій Вовчинський (Україна) +0,2 (0+0)
  3. Марко Маєр (Німеччина) +32,5 (2+1)

Натомість жінки взяли участь в спринті-персьюті стоячи. У фіналі тріумфувала канадка Наталі Вілкі. Вона закрила всі мішені. Українка Буй припустилася одного промаху, а її співвітчизниця Кононова – двох. Вона здобули срібну та бронзову медалі відповідно.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (жінки, клас стоячи)

  1. Наталі Вілкі (Канада) 12:18,0 (0+0)
  2. Ірина Буй (Україна) +17,7 (1+0)
  3. Олександра Кононова (Україна) +31,0 (1+1)

Подвійний подіум оформили й спортсмени з порушенням зору. Олександр Казік та Анатолій Ковалевський фінішували другим і третім у спринті-персьюті. Паралімпійським чемпіоном у цій дисципліні став Юй Шуан із Китаю. Останній обійшовся без промахів, а Казік схибив одного разу.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, порушення зору)

  1. Юй Шуан (Китай) 11:39,2 (0+0)
  2. Олександр Казік (Україна) +13,8 (0+1)
  3. Анатолій Ковалевський (Україна) +34,5 (0+0)

Нагадаємо, біатлоніст Радь приніс Україні перше «золото» Паралімпіади-2026. Він тріумфував у біатлонному спринті класу сидячи. Українець впевнено випередив двох представників Китаю.

До слова, раніше Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Делегації російських паралімпійців влаштували обструкцію в італійській Вероні. Натомість на синьо-жовтий стяг уболівальники відреагували тривалими оплесками.

Читайте також:

Теги: біатлон паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн не захотіли робити селфі з росіянкою Анастасією Багіян
Німецькі спортсмени відмовилися робити фото з російською чемпіонкою Паралімпіади
11 березня, 10:09
Німецькі спортсмени (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
11 березня, 12:42
11 березня 2026 року російська лижниця Багіян виграла золото у гонці на 10 км, друге місце посіла чешка Бубеничкова
Збірна Чехії відмовилася спілкуватися з російськими пропагандистами під час Паралімпіади
11 березня, 15:21
Сибіга та Бідний розкритикували МПК
Сибіга та Бідний зробили заяву щодо дискримінації України на Паралімпіаді-2026
11 березня, 19:02
Міжнародний паралімпійський комітет відповів yа запит «Главкома»
Паралімпійський комітет прокоментував інформацію про тиск на Україну під час Паралімпіади
Вчора, 12:45
Вероніка Айгнер є головною тріумфаторкою Паралімпіади-2026 станом на зараз: вона ще не опускалася нижче другого місця
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 12 березня
Вчора, 23:42

Новини

Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі
Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі
Navi пробилися у півфінал ESP Pro League Season 23
Navi пробилися у півфінал ESP Pro League Season 23
Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Ферстаппен різко розкритикував болід «Ред Булла» в Шанхаї
Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу
Латвійські скелетоністи відмовилися фотографуватися з росіянами на юніорському Чемпіонаті світу
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ
«Динамо» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 20 туру УПЛ

Новини

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua