Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
Вітчизняні парабіатлоністи поповнили загальну скарбничку команди
Українці Тарас Радь, Григорій Вовчинський, Ірина Буй та Олександра Кононова здобули нагороди Паралімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».
Чоловіки змагалися у спринті-персьюті сидячи. У фіналі Радь припустився одного промаху на двох вогневих рубежах і фінішував другим Паралімпійським чемпіоном став казах Єрбол Хамітов. Китайський атлет Лю Цзисюй доповнив подіум.
Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, клас сидячи)
- Єрбол Хамітов (Казахстан) 9:39,0 (0+0)
- Тарас Радь (Україна) +21,5 (1+0)
- Лю Цзисюй (Китай) +32,5 (0+2)
Тим часом Вовчинський завоював «срібло» в класі стоячи. У спринті-персьюті він лідирував до останнього повороту. Однак, на фінальних метрах дистанції українця обійшов китаєць Цзяюнь Цая. Третім став німецький паралімпієць Марко Маєр.
Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, клас стоячи)
- Цзяюнь Цая (Китай) 10:33,4 (0+0)
- Григорій Вовчинський (Україна) +0,2 (0+0)
- Марко Маєр (Німеччина) +32,5 (2+1)
Натомість жінки взяли участь в спринті-персьюті стоячи. У фіналі тріумфувала канадка Наталі Вілкі. Вона закрила всі мішені. Українка Буй припустилася одного промаху, а її співвітчизниця Кононова – двох. Вона здобули срібну та бронзову медалі відповідно.
Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (жінки, клас стоячи)
- Наталі Вілкі (Канада) 12:18,0 (0+0)
- Ірина Буй (Україна) +17,7 (1+0)
- Олександра Кононова (Україна) +31,0 (1+1)
Подвійний подіум оформили й спортсмени з порушенням зору. Олександр Казік та Анатолій Ковалевський фінішували другим і третім у спринті-персьюті. Паралімпійським чемпіоном у цій дисципліні став Юй Шуан із Китаю. Останній обійшовся без промахів, а Казік схибив одного разу.
Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, порушення зору)
- Юй Шуан (Китай) 11:39,2 (0+0)
- Олександр Казік (Україна) +13,8 (0+1)
- Анатолій Ковалевський (Україна) +34,5 (0+0)
Нагадаємо, біатлоніст Радь приніс Україні перше «золото» Паралімпіади-2026. Він тріумфував у біатлонному спринті класу сидячи. Українець впевнено випередив двох представників Китаю.
До слова, раніше Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Делегації російських паралімпійців влаштували обструкцію в італійській Вероні. Натомість на синьо-жовтий стяг уболівальники відреагували тривалими оплесками.
