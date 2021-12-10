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    Де дивитися бій Ломаченко – Коммі

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    Василь Ломаченко пообіцяв яскравий бій з Річардом Коммі - Де дивитися бій Ломаченко – Коммі
    Василь Ломаченко пообіцяв яскравий бій з Річардом Коммі
    фото з відкритих джерел

    Дворазовий олімпійський чемпіон з України готується до титульного поєдинку

    У ніч з 11 на 12 грудня колишній чемпіон світу, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко у Нью-Йорку проведе черговий бій на профі-рингу. Суперник – боксер з Гани Річард Коммі.

    34-річний Коммі – колишній чемпіон світу за версією IBFНа його рахунку (30 перемог, 27 з яких – нокаутом. Зазначимо, що в андеркарді поєдинку битиметься онук Мухаммеда Алі.

    Ганець трохи вище українця, на 3 см, але основна його перевага в розмаху рук – 180 см проти 166 см.

    Зазначимо, що в разі перемоги Ломаченко має шанс знову побитися за титул. тТеофімо Лопес, який відібрав у Василя титули, не давав Ломаченку реванш, але сам позбувся поясів, поступившись Джорджу Камбососу. Останній вже висловився, що не проти провести сутичку з українцем, проте вона має відбутися в Австралії.

    У прямій трансляції бій Ломаченко – Коммі покаже медіасервіс MEGOGO. Початок поєдинку – близько 5:30 12 грудня.

    Раніше Боб Арум знайшов для Ломаченка сильного суперника.

    Тим часом стало відомо, що бій Усик – Ф’юрі можливий вже в березні наступного року.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Де дивитися бій Ломаченко – Коммі