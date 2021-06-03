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    Став відомий розподіл гонорарів між Джошуа та Усиком

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    Олександр Усик непогано заробить за бій з Ентоні Джошуа - Став відомий розподіл гонорарів між Джошуа та Усиком
    Олександр Усик непогано заробить за бій з Ентоні Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Призовий фонд поділять у співвідношенні 80% – чемпіону, 20% – претенденту

    Стало відомо, як розподіляться гонорари в поєдинку за участю чинного чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа і колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика. Раніше повідомлялося, що наступним суперником Джошуа, у якого зірвався бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі, може стати Усик, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO.

    За словами промоутера Усика Олександра Красюка, гонорар буде розподілений в пропорції 80 на 20 на користь Джошуа.

    «Цей великий бій між Ф'юрі та Джошуа зривається, і ми маємо битися з Джошуа. І тепер ми в зворотній позиції, коли 80 на 20, але вже не на нашу користь», – розповів Красюк.

    Повідомлялося, що українець отримає за бій кілька мільйонів доларів.

    Раніше в коментарі «Главкому» Красюк розповів, як проходять перемовини по контракту на поєдинок між Джошуа та Усиком і коли він відбудеться.

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    Теги: Реджеп Таїп Ердоган Александр Усик бокс Олександр Красюк
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    Став відомий розподіл гонорарів між Джошуа та Усиком