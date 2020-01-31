Боксер Тарас Шелестюк дав коментар напередодні бою найближчої ночі



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Тарас Шелестюк трохи переважив Луїса Альберто Верона Фото із соцмереж

Українець розраховує, що 2020-й буде початком його сходження

Непереможний український боєць напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) сьогодні, 31 січня вночі за київським часом поб'ється проти Луїса Альберто Верона (18-1-2, 9 KO). За словами Шелестюка, він має намір здійснити в 2020 році прорив.

«Верон – жорсткий хлопець, який хоче створити собі ім'я. Думаю, що це буде цікавий поєдинок, оскільки він бажає зарекомендувати себе після перемоги, здобутої два тижні тому. Цей рік буде важливим. У мене був чудовий період в українській олімпійській збірній. Я добре показав себе на любительському рингу. Тепер я планую все довести в профі.

Останнім часом я бився нечасто. Деякі суперники знімалися з боїв, але я завжди тренувався в залі, постійно був готовий до поєдинку. Я був у рингу з відомими бійцями на кшталт Реджіса Проґрейса. Не все залежить від боксерів, є й інші речі. Але я роблю свою роботу.

Як любитель я проводив по три-чотири бої в місяць. У профі все по-іншому. Я все ще можу змінюватися. Я як і раніше насолоджуюся тренуваннями і походами в зал. Мені подобається битися, в останніх боях я виглядав добре.

Мені пощастило виступати в особливій аматорській команді з Ломаченком і Усиком. Олександр, можливо, був найвеселішим чоловіком у команді. У залі необхідно сміятися і отримувати задоволення від своєї роботи. Я бажаю цьогоріч провести три або чотири бої», - сказав Шелестюк порталу The Ring.

Під час вчорашнього зважування Шелестюк виявився трохи важчим за суперника – 66,580 кг проти 66,315 кг.