«Давайте повторимо». Верховен прокоментував поразку від Усика

Верховен: Респект Усику, було честю розділити з тобою ринг

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував свій поєдинок проти Олександра Усика. Про це інформує «Главком».

«Відкиньте емоції. Читайте суддівські записки. Залишалася остання секунда перед 12-м і останнім раундом.

Вперед і вгору! Респект Усику, було честю розділити з тобою ринг. Давайте повторимо це ще раз», – написав Верховен в Instagram та тегнув голову Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.

Нагадаємо, чемпіон світу Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена.

Бій складався доволі непросто для українця.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.