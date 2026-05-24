Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Давайте повторимо». Верховен прокоментував поразку від Усика

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Давайте повторимо». Верховен прокоментував поразку від Усика
Верховен закликав відкинути емоції
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Верховен: Респект Усику, було честю розділити з тобою ринг

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував свій поєдинок проти Олександра Усика. Про це інформує «Главком».

«Відкиньте емоції. Читайте суддівські записки. Залишалася остання секунда перед 12-м і останнім раундом.

Вперед і вгору! Респект Усику, було честю розділити з тобою ринг. Давайте повторимо це ще раз», – написав Верховен в Instagram та тегнув голову Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.

Нагадаємо, чемпіон світу Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена.

Бій складався доволі непросто для українця.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.

Теги: Олександр Усик бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик переміг Ріко Верховена
Перші слова Усика після перемоги: Україну бомблять, моя родина дивилася бій в укритті
Сьогодні, 02:29
Бій між Усиком та Верховеном отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу»
Усик – Верховен. Прогноз і анонс боксерського поєдинку Реклама
Вчора, 09:06
Василь Ломаченко наблизився до бою проти Емануеля Наваррете
Ломаченко дізнався, чи отримає бій проти Наваррете
22 травня, 11:40
Василь Ломаченко планує провести перший бій після повернення восени 2026 року
Ломаченко визначився із суперником у першому поєдинку після відновлення кар'єри
19 травня, 13:20
Хижняк під час перерви від олімпійського боксу встигнув дебютувати в професійному рингу
Олімпійський чемпіон Хижняк переможно повернувся в аматорський бокс
19 травня, 10:00
За кар'єру на професійному ринзі Ломаченко здобув 18 перемог у 21 поєдинку
Ломаченко вже восени може відновити професійну кар'єру
13 травня, 10:03
Олександр Усик може стати найбільшим викликом у кар’єрі Девіда Бенавідеса
Батько потенційного суперника Усика зробив гучну заяву
5 травня, 17:22
Олександр Усик втратив лідерство у рейтингу The Ring перед боєм з Ріком Верховеном
Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
5 травня, 12:11
Джаррелл Міллер (справа) отримав право на титульний бій з Олександром Усиком
Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA
26 квiтня, 14:13

Новини

«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ
«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ
«Давайте повторимо». Верховен прокоментував поразку від Усика
«Давайте повторимо». Верховен прокоментував поразку від Усика
Перші слова Усика після перемоги: Україну бомблять, моя родина дивилася бій в укритті
Перші слова Усика після перемоги: Україну бомблять, моя родина дивилася бій в укритті
Усик важким нокаутом переміг Верховена в Гізі
Усик важким нокаутом переміг Верховена в Гізі
«Жирона» Циганкова та інших українців вилетіла з іспанської Ла Ліги
«Жирона» Циганкова та інших українців вилетіла з іспанської Ла Ліги
Усик прибув на поєдинок проти Верховена з традиційним талісманом
Усик прибув на поєдинок проти Верховена з традиційним талісманом

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua