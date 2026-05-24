«Давайте повторимо». Верховен прокоментував поразку від Усика
Верховен: Респект Усику, було честю розділити з тобою ринг
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував свій поєдинок проти Олександра Усика. Про це інформує «Главком».
«Відкиньте емоції. Читайте суддівські записки. Залишалася остання секунда перед 12-м і останнім раундом.
Вперед і вгору! Респект Усику, було честю розділити з тобою ринг. Давайте повторимо це ще раз», – написав Верховен в Instagram та тегнув голову Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.
Нагадаємо, чемпіон світу Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена.
Бій складався доволі непросто для українця.
У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.
Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.
Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.
Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.
Коментарі — 0