Сили безпілотних систем фіксують кожен «Шахед» у повітряному просторі Білорусі – «Мадяр»

Командувач Сил безпілотних систем підкреслив, що використання білоруського неба для транзиту російських дронів-камікадзе є прямим доказом інтеграції Мінська

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко не може постійно «брехати своєму заляканому народу про «нейтралітет»

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України здійснюють безперервний моніторинг та фіксують переміщення абсолютно всіх ударних безпілотників типу Shahed, які використовують повітряні коридори Республіки Білорусь для ударів по українських містах. На транзиті ворожих БпЛА через білоруську територію наголосив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, пише «Главком».

За словами «Мадяра», українські технологічні рішення та підрозділи аеророзвідки мають повну картину переміщення російських засобів повітряного нападу, незалежно від намагань суміжних держав приховати цей факт.

«Ми фіксуємо проліт кожного одного «Шахеда», що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України», – чітко зазначив Роберт Бровді.

Командувач Сил безпілотних систем підкреслив, що використання білоруського неба для транзиту російських дронів-камікадзе є прямим доказом інтеграції Мінська у військові операції Кремля. За словами «Мадяра», самопроголошений президент Олександр Лукашенко більше не зможе маніпулювати фактами та поширювати дезінформацію серед білоруського населення щодо нібито дотримання країною нейтрального статусу в даній війні.

Військовий підсумував логічний ланцюжок відповідальності за надання повітряного простору для російських терористичних атак короткою формулою: «Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки тижня роботи українських далекобійних засобів ураження, які завдали ударів по військових об'єктах та логістиці Російської Федерації. Атаки здійснювалися в глибокому тилу ворога – на відстані близько 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення, підтвердивши розширення радіуса дій українських дронів та ракет.