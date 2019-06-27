Борець із Києва приніс Україні 24-ту медаль Європейських ігор



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Ґор Оґаннесян продемонстрував найкращу боротьбу в кар'єрі НОК України

Ґор Оґаннесян піднявся на найвищу в кар’єрі вершину

Українська збірна з вільної боротьби здобула другу бронзову нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

Автором чергової нагороди став 24-річний киянин Ґор Оґаннесян, який бореться у ваговій категорії до 65 кг. Досі найвищим досягненням у ка’єрі Ґора було було п’яте місце на чемпіонаті Європи-2017.

Виступ у Мінську Оґаннесян трохи несподіваної, але дуже впевненої перемоги 11:0 над призером двох останніх Євро Селегаттіном Кіліджсалаяном з Туреччини. У наступній сутичці Ґор не менш впевнено, всього за 22 секунди розгромив 10:0 італійця Абделлатіфа Мансура.

У півфіналі Оґаннесян ледь не став автором сенсації. У сутичці з триразовим чемпіоном світу і Європи, бронзовим призером Олімпіади-2016 Хаджі Алієвим із Азербайджану українець вірменського походження не поступався нічим, вів 3:0, але за рахунку 4:4 поступився через те, що суперник виконав результативну дію останнім.

Алієв, перемігши грузина Владімера Хінчеґашвілі з Грузії, в підсумку став чемпіоном. В Оґаннесянові в сутичці за третє місце протистояв етнічний земляк Валодя Франґулян із Вірменії. Перевага Ґора була величезною і втілилася в результаті 8:2!

Медаль Оґаннесяна – 24-та для України на Європейських іграх у Мінську. В наших атлетів шість золотих, десять срібних і вісім бронзових нагород.