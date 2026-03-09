Легенда чемпіонату Англії залишився без роботи на батьківщині

Культовий у минулому форвард надалі не працюватиме з національною командою

Двайт Йорк пішов із посади головного тренера збірної Тринідаду і Тобаго. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт місцевої Футбольної асоціації.

Колишній нападник англійського «Манчестер Юнайтед» та низки інших команд не зміг домовитися щодо продовження співпраці. Асоціація зажадала змінити умови контракту після невиходу тринідадської збірної на Мундіаль-2026. Та згоди сторони не дійшли.

Йорк працював із Тринідадом і Тобаго з листопада 2024 року. Біля керма національної команди він провів 17 матчів. Зокрема, збірна не змогла подолати груповий етап Золотого кубка КОНКАКАФ і несподівано пропустила Ямайку та Кюрасао в кваліфікації до Чемпіонату світу.

До роботи з національною командою Тринідаду і Тобаго тренерський досвід Йорка обмежувався піврічною роботою з австралійським «Макартуром». У 2022 році він привів «биків» до завоювання Кубка Австралії.

Чим відомий Двайт Йорк

Футболіста для Англії відкрив знаменитий тренер Грем Тейлор. На чолі бірмінгемської «Астон Вілли» він поїхав у тур Вест-Індією в 1989 році. В одному зі спарингів менеджер звернув увагу на юного форварда та запросив його на оглядини.

Йорк отримав контракт і в сезоні 1989/90 виступав за резервну команду «вілланів», а навесні 1990 року дебютував у першій в старому Першому дивізіоні. Загалом провів на «Вілла Парк» дев'ять сезонів.

На початку кампанії 1998/99 перебрався в Манчестер. Там він створив легендарну зв'язку з іншим нападником – Енді Коулом. У першому же сезоні з манкуніанцями він завоював требл, вигравши чемпіонат і Кубок Англії, а також трофей Ліги чемпіонів.

Після чотирьох років на «Олд Траффорд» Йорк також пограв за англійські «Блекберн», «Бірмінгем», «Сандерленд» і австралійський «Сідней». На ЧС-2006 він був капітаном збірної Тринідаду і Тобаго. Ігрову кар'єру завершив у вересні 2009 року.

Досягнення Двайта Йорка

Перший трофей завоював у складі «Астон Вілли» – Кубок англійської ліги 1995/96. У лавах МЮ він тричі став чемпіоном Англії. Також форвард виграв із манкуніанцями Кубок Англії, Кубок чемпіонів і Міжконтинентальний кубок.

У сезоні 1998/99 став найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги та Ліги чемпіонів. Тоді ж був визнаний найкращим гравцем АПЛ.

На схилі кар'єри став чемпіоном Австралії із «Сіднеєм», а коли повернувся на Туманний Альбіон, то тріумфував у Чемпіоншипі в складі «Сандерленда». У складі збірної Тринідаду і Тобаго виграв Карибський кубок у 1989 році.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.