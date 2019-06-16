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    Брієдіс нокаутував суперника, попередньо вирубивши його ліктем після гонгу (відео)

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    Майріс Брієдіс відібрав титул у&nbsp;Кшиштофа Ґловацкі, але назвати цю перемогу справедливою складно - Брієдіс нокаутував суперника, попередньо вирубивши його ліктем після гонгу (відео)
    Майріс Брієдіс відібрав титул у Кшиштофа Ґловацкі, але назвати цю перемогу справедливою складно
    World Boxing Super Series

    Латвієць здобув перемогу «з душком»

    У рамках півфіналу другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) на Arena Riga в Латвії за звання чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі (до 90,7 кг) зустрілися місцевий претендент Майріс Брієдіс (26-1, 19 KO) і польський чемпіон Кшиштоф Ґловацкі (31-2, 19 KO). Перемогу здобув Майріс.

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    Здавалося б, протистояння вийде шаховим. Але у другому раунді почалася катавасія. Ґловацкі пробив по потилиці Брієдісу, той відповів ударом ліктем - влучив в око. Поляк впав, але рефері зажадав негайно продовжити бій.

    Трохи пізніше, побачивши, що Брієдіс таки завдав пошкодження поляку, рефері зняв заліковий бал з місцевого бійця. Бій продовжився, і Брієдіс повалив Ґловацкі у важкий нокдаун. Через скандування вболівальників, рефері не почув сигналу про закінчення раунду - поляк знову опинився на канвасі.

    Плутанина продовжилася. Рефері дозволив бійцям вийти на другий раунд. Відчувши, що Ґловацкі на межі поразки, Брієдіс накинувся на опонента і знову відправив того на настил рингу. Це перемога. Але з душком.

    Нагадаємо, що раніше обох суперників перемагав український абсолютний екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.  

    У фіналі WBSS Майріс Брієдіс зустрінеться з кубинцем Юнієром Дортікосом, котрий трохи раніше нокаутував американця Ендрю Табіті.

     Читайте також: Усик готовий віддати всі чемпіонські пояси

    Джерело: vringe.com

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