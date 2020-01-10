Віта Семеренко пропустить естафету в Обергофі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчора найкращий результат у спритерській гонці серед українок показала Юлія Джима

Оголошено склад жіночої команди на завтрашні змагання

Завтра, 11 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону, що триває в Обергофі, відбудуться естафетні змагання серед жінок. Напередодні тренерський штаб жіночої збірної визначився зі складом команди. За словами Володимира Махлаєва, українську команду представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

У чоловічій гонці, за словами старшого тренера команди Юрая Санітри, не виступить Дмитро Підручний, який тільки сьогодні пізно ввечері повернеться в розташування команди після короткої відпустки, пов’язаної з народженням сина.