Британець Гемілтон відзначив перемогою тисячну гонку в історії Формули-1
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Перші два місця в Шанхаї у пілотів «Мерседеса»
В Шанхаї завершився третій етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Ґран-прі Китаю став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»).
Льюїс здобув впевнену перемогу в 1000-й гонці в історії Формули-1. Це його шоста перемога в Китаї і 75-а в кар’єрі. Напарник Гемілтона по команді фін Валттері Боттас фінішував другим. «Мерседес» виграв цього сезону три етапи з трьох.
Третє місце у Себастьяна Феттеля («Феррарі»). На четвертому і п’ятому місцях завершили гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл») і Шарль Леклер («Феррарі»).
Після трьох етапів Гемілтон очолив загальний залік, набравши 68 очок. Боттас набрав 62 очки і посідає друге місце. На третій позиції Ферстаппен – 39 очок.
Четвертий етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Ґран-прі Азербайджану - відбудеться 26-28 квітня на міській трасі в Баку.
Джерело: Укрінформ