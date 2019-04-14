Британець Гемілтон відзначив перемогою тисячну гонку в історії Формули-1



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Льюїс Гемілтон виграв 75-те Ґран-прі в кар'єрі F1 news

Перші два місця в Шанхаї у пілотів «Мерседеса»

В Шанхаї завершився третій етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Ґран-прі Китаю став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»).

Льюїс здобув впевнену перемогу в 1000-й гонці в історії Формули-1. Це його шоста перемога в Китаї і 75-а в кар’єрі. Напарник Гемілтона по команді фін Валттері Боттас фінішував другим. «Мерседес» виграв цього сезону три етапи з трьох.

Третє місце у Себастьяна Феттеля («Феррарі»). На четвертому і п’ятому місцях завершили гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл») і Шарль Леклер («Феррарі»).

Після трьох етапів Гемілтон очолив загальний залік, набравши 68 очок. Боттас набрав 62 очки і посідає друге місце. На третій позиції Ферстаппен – 39 очок.

Четвертий етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Ґран-прі Азербайджану - відбудеться 26-28 квітня на міській трасі в Баку.

Джерело: Укрінформ