  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Британець Гемілтон відзначив перемогою тисячну гонку в історії Формули-1

    • Розсилка
    Льюїс Гемілтон виграв 75-те Ґран-прі в кар'єрі - Британець Гемілтон відзначив перемогою тисячну гонку в історії Формули-1
    Льюїс Гемілтон виграв 75-те Ґран-прі в кар'єрі
    F1 news

    Перші два місця в Шанхаї у пілотів «Мерседеса»

    В Шанхаї завершився третій етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Ґран-прі Китаю став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»).

    Читайте також

    Льюїс здобув впевнену перемогу в 1000-й гонці в історії Формули-1. Це його шоста перемога в Китаї і 75-а в кар’єрі. Напарник Гемілтона по команді фін Валттері Боттас фінішував другим. «Мерседес» виграв цього сезону три етапи з трьох. 

    Третє місце у Себастьяна Феттеля («Феррарі»). На четвертому і п’ятому місцях завершили гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл») і Шарль Леклер («Феррарі»).

    Після трьох етапів Гемілтон очолив загальний залік, набравши 68 очок. Боттас набрав 62 очки і посідає друге місце. На третій позиції Ферстаппен – 39 очок.

    Четвертий етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Ґран-прі Азербайджану - відбудеться 26-28 квітня на міській трасі в Баку.

     Читайте також: Чинний чемпіон Формули-1 вихопив у «Феррарі» з-під носа Гран-прі Бахрейну

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ