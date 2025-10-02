Окупант Махнєв був знищений захисниками України 8 вересня 2025 року

Сили оборони знищили російського окупанта – гвардії рядового Семена Махнєва. Про це інформує «Главком».

Семен Махнєв народився 19 січня 2006 року. Закінчив спортивну школу (відділення футбол-хокей). Продовжив навчання у школі олімпійського резерву міста Новоуральська, у хокейному клубі «Кедр».

Після закінчення школи олімпійського резерву вступив до Єкатеринбурзького коледжу фізичної культури (адаптивний спорт).

У жовтні 2024 року був призваний на строкову військову службу, підписав контракт та долучився до злочинної агресії Росії проти України.

Махнєв служив на посаді старшого розвідника – снайпера групи спеціального призначення. Був ветераном бойових дій і мав нагрудний знак російських спецприхначенців «792 00СпН».

Окупант Махнєв був знищений захисниками України 8 вересня 2025 року на території Донецької області.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».