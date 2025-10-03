Україна завершила боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу з кіберфутболу

У плей-оф нашу команду зупинили поляки

Збірна України у складі Максима «Makson» Андрасюка та Ігоря «ighor_8» Любчака не змогла пробитися до фінальної частини чемпіонату світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25 у дисципліні eFootball Console. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

У плей-оф за крок до омріяної квоти нашу команду зупинили поляки (1:3, 0:6), яким синьо-жовті двічі програли ще на груповому етапі кваліфікації.

Остаточно припинити боротьбу за путівку до фіналу ЧС у сітці вибулих збірну України змусила турецька команда (0:1, 0:5), яка встановила рекорд групового раунду за різницею забитих і пропущених м’ячів – +55.

Таким чином, збірна України закінчила кваліфікацію на рекордному для себе шостому місці, але цього виявилося замало для поїздки у грудні поточного року на фінал чемпіонату світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25, що відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Там Європу представлятимуть Польща, Італія та Туреччина.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».