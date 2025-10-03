Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна завершила боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу з кіберфутболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна завершила боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу з кіберфутболу
Чемпіонату світу з кіберфутболу FIFAe World Cup 25 відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

У плей-оф нашу команду зупинили поляки

Збірна України у складі Максима «Makson» Андрасюка та Ігоря «ighor_8» Любчака не змогла пробитися до фінальної частини чемпіонату світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25 у дисципліні eFootball Console. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

У плей-оф за крок до омріяної квоти нашу команду зупинили поляки (1:3, 0:6), яким синьо-жовті двічі програли ще на груповому етапі кваліфікації.

Остаточно припинити боротьбу за путівку до фіналу ЧС у сітці вибулих збірну України змусила турецька команда (0:1, 0:5), яка встановила рекорд групового раунду за різницею забитих і пропущених м’ячів – +55.

Таким чином, збірна України закінчила кваліфікацію на рекордному для себе шостому місці, але цього виявилося замало для поїздки у грудні поточного року на фінал чемпіонату світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25, що відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Там Європу представлятимуть Польща, Італія та Туреччина.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: кіберспорт спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Яременко став найкращим у класі S12 на дистанції 50 м вільним стилем
Україна здобула сім нагород у третій день чемпіонату світу з параплавання
24 вересня, 11:40
Таталіна прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
Прихильниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі
23 вересня, 13:03
Тарас був багаторічним тренером збірних України на Іграх Нескорених та Warrior Games
На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук
20 вересня, 23:07
Куліченко раніше проживала у США і нещодавно закінчила там навчання в університеті
«Когось застрелили, на когось напали». Російська легкоатлетка поскаржилася на життя у США
19 вересня, 16:01
Раніше прем'єр-міністр Іспанії закликав усунути Ізраїль від участі в міжнародних турнірах
МОК пояснив, чому відмовився усувати ізраїльських спортсменів від змагань
18 вересня, 12:50
Гарєєв не взяв участі у головному старті року
Російський лучник Гарєєв, який має військове звання, пропустив чемпіонат світу
9 вересня, 10:28
Михайло Подкоритов, який є військовослужбовцем армії РФ, має можливість взяти участь у чемпіонаті світу
Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики
8 вересня, 13:26
Одіозна російська шаблістка Єгорян одягнула у футболку з зображенням диктатора Путіна
«Таке безмозгле». Українська фехтувальниця – про вчинок росіянки, яка одягнула футболку з Путіними
8 вересня, 11:15
Світлана Гомбоєва у 2022 році незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
8 вересня, 09:58

Новини

Українські парапаверліфтери пропустять Паралімпіаду-2028 через бойкот
Українські парапаверліфтери пропустять Паралімпіаду-2028 через бойкот
Україна завершила боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу з кіберфутболу
Україна завершила боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу з кіберфутболу
Росія хоче отримати спеціальне запрошення на чемпіонат світу з футболу у США
Росія хоче отримати спеціальне запрошення на чемпіонат світу з футболу у США
Ібрагімович сам собі на день народження подарував суперкар Ferrari
Ібрагімович сам собі на день народження подарував суперкар Ferrari
Гравчиня збірної України розкритикувала національну Асоціацію за ставлення до жіночого футзалу
Гравчиня збірної України розкритикувала національну Асоціацію за ставлення до жіночого футзалу
Гірськолижник Філяк здобув срібло і бронзу Кубка Південної Америки
Гірськолижник Філяк здобув срібло і бронзу Кубка Південної Америки

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua