Найкраща спринтерка світу Маклафлін-Леврон оголосила про поповнення в родині

Американська легкоатлетка пропустить новий змагальний сезон

Американська легкоатлетка Сідні Маклафлін-Леврон, яка вважається однією з найвидатніших спортсменок сучасності, офіційно оголосила про свою першу вагітність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі американки.

26-річна чотириразова олімпійська чемпіонка та чинна світова рекордсменка на дистанції 400 метрів з бар'єрами поділилася цією новиною вчора, 22 січня 2026 року, через соціальні мережі. Вона опублікувала зворушливі фотографії зі своїм чоловіком, колишнім гравцем НФЛ Андре Левроном-молодшим. Це означає, що головна зірка бігових дисциплін повністю пропустить змагальний сезон 2026 року.

Для Сідні Маклафлін-Леврон, яка перебуває на піку своєї кар'єри, цей крок виглядає зваженим і виправданим з огляду на міжнародний календар змагань. Цього року не заплановано проведення ні Літніх Олімпійських Ігор, ні чемпіонату світу на відкритому повітрі. Єдиною великою подією мав стати дебютний World Athletics Ultimate Championships у Будапешті, де Маклафлін-Леврон мала змогу виступати одразу в двох дисциплінах (400 м та 400 м з бар'єрами). Це дасть їй достатньо часу, щоб набрати оптимальну форму до домашньої Олімпіади в Лос-Анджелесі-2028, де вона планує захищати свої титули.

Минулий сезон 2025 року став для Маклафлін-Леврон черговим підтвердженням її унікальності. Вона тимчасово відійшла від своєї основної дисципліни – 400 метрів з бар'єрами – щоб підкорити «гладку» дистанцію 400 метрів. На чемпіонаті світу в Токіо Сідні виграла золото з приголомшливим часом 47,78 секунди, ставши першою жінкою за останні 40 років, яка вибігла з 48 секунд. Цей результат зробив її другою найшвидшою жінкою в історії, лише на 0,18 секунди повільніше за «вічний» світовий рекорд Марити Кох. За такі досягнення Сідні була вдруге визнана «Атлеткою року» за версією World Athletics. Тепер, маючи у своєму активі всі можливі нагороди та рекорди, Сідні Маклафлін-Леврон починає новий етап життя, лаконічно підписавши свій анонс словами: «Завантаження крутих батьків».

Нагадаємо, що дворазова олімпійська чемпіонка Беатріс Чебет вдруге стане мамою. 25-річна легкоатлетка з Кенії повністю пропустить спортивний сезон 2026 року у зв’язку з вагітністю. Про це спортсменка спершу повідомила у власних соціальних мережах, опублікувавши допис із формулюванням про «нову главу в житті», а згодом інформацію підтвердив її агент.

