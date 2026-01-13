Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу

Термін відсторонення наразі ще не оголошено

Переможець престижного Нью-Йоркського марафону, 31-річний кенієць Альберт Корір, отримав відсторонення від змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AIU.

Як повідомив Підрозділ з питань чесності легкої атлетики, у пробі спортсмена виявили сліди CERA (Continuous erythropoietin receptor activator) – синтетичної форми еритропоетину. Цей препарат стимулює вироблення еритроцитів, що значним чином підвищує витривалість, дозволяючи м'язам працювати ефективніше за рахунок кращого насичення киснем.

Тимчасова дискваліфікація сталася в момент кар'єри Коріра, коли атлет перебував у непоганій формі. Зокрема, у листопаді 2025 року він посів третє місце на марафоні в Нью-Йорку. Проте тепер результати останніх стартів, включно з його перемогою на марафоні в Оттаві у 2025 році, можуть бути анульовані. За свою кар'єру Корір здобув чимало титулів, найгучнішим з яких став тріумф у Нью-Йорку у 2021 році (2:08:22), а також перемоги у Відні та Г'юстоні.

Ситуація з Коріром продовжує системну проблему кенійського бігу. Лише за минулий рік за порушення антидопінгових правил було дискваліфіковано 46 атлетів із цієї країни, а загальна кількість бігунів, на які були накладені санкції з 2016 року, перевищила 140 осіб. Країна наразі перебуває під особливим наглядом WADA і проходить шестимісячний випробувальний термін.

Нагадаємо, призер чемпіонату світу з легкої атлетики відсторонений від змагань за вживання допінгу. На початку 2024 року USADA на основі інформації від інформатора взяло у Марвіна Брейсі-Уільямса у позазмагальний період пробу, в якій було виявлено анаболічний препарат.

До слова, минулого року інший призер чемпіонату світу з легкої атлетики також був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил. Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Катир підробив маршрут поїздки, посадковий талон та підтвердження бронювання для того, щоб ввести в оману слідчих, які займалися його справою про пропуск допінг-проби 28 лютого 2023 року.