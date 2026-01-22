Одинадцять іноземних легкоатлетів змінять прапор перед Олімпіадою-2028

Федерація легкої атлетики Туреччини сформувала список із 11 елітних іноземних атлетів, які планують змінити спортивне громадянство для виступу на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком».

У мережу потрапив список, який був опублікований, а згодом видалений Федерацією легкої атлетики Туреччини. Серед тих, хто готується змінити громадянство, є справжні легенди та чинні олімпійські чемпіони. Найгучнішим ім'ям стала ексрекордсменка світу в марафоні, кенійка Бріджід Косгеї. Разом із нею від Кенії планують відійти срібний призер Олімпіади на дистанції 5000 м Рональд Квемой та переможниця марафону в Абу-Дабі Кетрін Амананголе. Основною причиною міграції кенійських стаєрів називають фінансові умови, оскільки турецька сторона, за повідомленнями, пропонує підписні бонуси у розмірі 500 тисяч доларів США та значні щомісячні стипендії.

Не менш шокуючим став масовий відхід ямайських зірок технічних видів. До турецької збірної мають приєднатися олімпійський чемпіон 2024 року з метання диска Роже Стона, бронзовий призер у штовханні ядра Раджиндра Кемпбелл, срібний призер у стрибках у довжину Вейн Піннок та стрибун потрійним Джейдон Гібберт. Ямайські атлети відверто заявляють, що їхня рідна федерація традиційно зосереджує всю фінансову підтримку на спринтерах, ігноруючи потреби стрибунів та метальників. Також своє рішення підтвердила нігерійська спринтерка Фейвор Офілі, яка втомилася від адміністративних помилок своєї федерації, через які вона пропускала ключові старти на попередніх Олімпіадах.

Що цікаво, одинадцятою у списку стала 19-річна російська багатоборка Софія Якушина, яка прагне уникнути міжнародних банів та забезпечити собі легальний шлях до великого спорту через турецький паспорт. Це пов'язано з жорсткою позицією очільника Світової атлетики, Себастьяна Коу, щодо питання участі представників РФ та Білорусі.

Національні федерації Кенії та Ямайки наразі намагаються знайти важелі впливу, щоб утримати своїх зірок, однак запропоновані Туреччиною гонорари роблять ці переговори вкрай складними. Експерти зазначають, що якщо всі 11 переходів будуть офіційно оформлені, Туреччина миттєво перетвориться на одну з найсильніших легкоатлетичних держав світу, фактично «купивши» готовий склад призерів світових форумів. Особливо актуальним це також може стати перед домашніми для країни Європейськими Іграми-2027.

Нагадаємо, що один з найкращих британських спринтерів виступить на «допінговій Олімпіаді». Британський спринтер Ріс Прескод, який посідає четверте місце в списку найшвидших людей в історії Великої Британії на дистанції 100 метрів, вирішив взяти участь в Enhanced Games.