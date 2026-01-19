Головна Спорт Новини
Неймовірний початок сезону. Магучіх з рекордом відкрила для себе 2026-й рік

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура

Магучіх показала у Львові шостий найкращий результат у своїй кар'єрі
фото: REUTERS/Issei Kato

Стрибунка у висоту востаннє так високо на першому старті сезону взлітала два роки тому

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх тріумфально відкрила змагальний сезон 2026 року, виступивши на одному з традиційних внутрішніх стартів – Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові. Про це повідомляє «Главком».

Для титулованої спортсменки цей старт став особливим, адже вона вперше за останні три роки розпочала свій міжнародний сезон саме в Україні. Попри відсутність конкуренції з боку іноземних атлеток, Магучіх продемонструвала надвисокий клас, перевершивши всі очікування вболівальників та експертів. Стрибунка очікувано вийшла в сектор останньою, коли її колеги по змаганнях уже завершили свої виступи: Тетяна Білик посіла друге місце з результатом 1,80 м, а Меланія Вакуліна стала третьою, підкоривши планку на позначці 1,72 м.

Магучіх розпочала з висоти 1,91 м, яку взяла з першої спроби, що автоматично гарантувало їй золоту нагороду. Наступну позначку 1,96 м дніпрянка також подолала з першого разу. Ювілейні 2,00 м підкорилися Ярославі з другої спроби, проте справжньою кульмінацією вечора став стрибок на 2,03 м. Цю висоту Магучіх взяла з третьої спроби, встановивши новий рекорд турніру та перевершивши власне досягнення трирічної давнини. Результат 2,03 м офіційно став найкращим показником сезону у світі на початок 2026 року, оскільки до цього моменту жодна стрибунка не піднімалася вище за 1,89 м.

У післяматчевому коментарі Суспільному Ярослава не приховувала емоцій, зазначивши, що їй неймовірно стрибалося перед рідною публікою. Вона пояснила своє рішення стартувати саме в Україні втомою від постійних подорожей та бажанням провести підготовку вдома. Спортсменка також підтвердила намір виступити на чемпіонаті України в приміщенні в лютому, що відбудеться вперше з 2021 року.

Нагадаємо, що до ухвалення рішення щодо виступу на Меморіалі Олексія Дем'янюка Магучіх обрала інше місце для початку сезону. Для рекордсменки світу в стрибках у висоту першим змаганням у новому році мали бути Springer-Meeting у німецькому Котбусі.



