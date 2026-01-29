Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російська легкоатлетка розповіла, що у неї відібрали квартиру та віддали її військовому

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російська легкоатлетка розповіла, що у неї відібрали квартиру та віддали її військовому
Клішина: Зараз я називаюсь бомж – у мене немає прописки
фото: AP

Клішину виписали із квартири у 2025 році. Ключі передали військовому, якого спортсменка не знає

Російська легкоатлетка Дар'я Клішина повідомила, що у неї відібрали однокімнатну квартиру у Твері, яку влада подарувала їй у 2011 році. Про це інформує «Главком».

«Як подарували, так і відібрали. Це єдине місце, де я була прописана. Умови щодо цієї квартири були такі, що я можу перевести її у власність у разі участі на Олімпійських іграх, медалі на чемпіонаті світу або за вислуги років», – розповіла в інтерв'ю спортсменка.

Її виписали із квартири у 2025 році. Ключі від квартири передали військовому, якого Клішина не знає.

«Зараз я називаюсь бомж – у мене немає прописки. Сказали, що мені потрібно бути чинною спортсменкою, щоб подати документи на цю квартиру, щоб перевести її у власність», – зазначила легкоатлетка.

35-річна Клішина є уродженкою Твері, з 2013 року живе та тренується у США. Вона спеціалізується на стрибках у довжина.

Спортсменка брала участь в Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро та Олімпіаді-2020 у Токіо.

Клішина – срібна призерка чемпіонату світу 2017 року та дворазова чемпіонка Європи у приміщенні (2011, 2013 роки).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Дар'я Клішина легка атлетика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андреа Лоріні працював інструктором у тренажерному залі та брав участь у чемпіонатах з бодібілдингу
Гігант помер від стероїдів? Пішов з життя титулований італійський бодібілдер
26 сiчня, 12:59
Президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков потрапив під санкції України
МПК відреагував на запровадження Україною санкцій проти Паралімпійського комітету Росії
21 сiчня, 09:40
Дерюгіна: До кінця я не вірила, що буде війна
«Ці люди – звірі». Дерюгіна розповіла про свій досвід спілкування з росіянами
15 сiчня, 19:20
Стартуватимуть «синьо-жовті» в першому груповому раунді, в якому проведуть три матчі: з Францією, Норвегією та Чехією
Норвегія – Україна: де дивитися гру Євро-2026 з гандболу
15 сiчня, 17:07
Дегтярьову подобаються справи Ковентрі
Підсанкційний російський чиновник похвалив очільницю МОК Ковентрі
15 сiчня, 15:20
Україна зіграє на Євро-2026 після дворічної паузи
Чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026
10 сiчня, 23:08
Кут розпочав кар'єру рефері, коли йому було 16 років
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
9 сiчня, 00:07
Нікайдо є третім найкращим стрибуном цього сезону, поступаючись лише Домену Превцу та Рьою Кобаясі
Японець Нікайдо перервав гегемонію Превца під час Турне чотирьох трамплінів
4 сiчня, 20:47
Нідерландка є багаторазовою чемпіонкою світу і Європи на спринтерських дистанціях
Наречена блогера Джейка Пола виступить на Олімпіаді-2026 попри падіння
2 сiчня, 10:57

Новини

Названо імена ведучих Євробачення-2026 у Відні
Названо імена ведучих Євробачення-2026 у Відні
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів
58-річна російська спортсменка погоріла на вживанні допінгу
58-річна російська спортсменка погоріла на вживанні допінгу
Воротар Трубін присвятив Україні свій вирішальний гол у Лізі чемпіонів
Воротар Трубін присвятив Україні свій вирішальний гол у Лізі чемпіонів
Російська легкоатлетка розповіла, що у неї відібрали квартиру та віддали її військовому
Російська легкоатлетка розповіла, що у неї відібрали квартиру та віддали її військовому
Український голкіпер Анатолій Трубін голом у ворота «Реала» виводить «Бенфіку» до плейоф Ліги чемпіонів
Український голкіпер Анатолій Трубін голом у ворота «Реала» виводить «Бенфіку» до плейоф Ліги чемпіонів

Новини

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua