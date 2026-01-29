Російська легкоатлетка розповіла, що у неї відібрали квартиру та віддали її військовому

Клішина: Зараз я називаюсь бомж – у мене немає прописки

Клішину виписали із квартири у 2025 році. Ключі передали військовому, якого спортсменка не знає

Російська легкоатлетка Дар'я Клішина повідомила, що у неї відібрали однокімнатну квартиру у Твері, яку влада подарувала їй у 2011 році. Про це інформує «Главком».

«Як подарували, так і відібрали. Це єдине місце, де я була прописана. Умови щодо цієї квартири були такі, що я можу перевести її у власність у разі участі на Олімпійських іграх, медалі на чемпіонаті світу або за вислуги років», – розповіла в інтерв'ю спортсменка.

Її виписали із квартири у 2025 році. Ключі від квартири передали військовому, якого Клішина не знає.

«Зараз я називаюсь бомж – у мене немає прописки. Сказали, що мені потрібно бути чинною спортсменкою, щоб подати документи на цю квартиру, щоб перевести її у власність», – зазначила легкоатлетка.

35-річна Клішина є уродженкою Твері, з 2013 року живе та тренується у США. Вона спеціалізується на стрибках у довжина.

Спортсменка брала участь в Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро та Олімпіаді-2020 у Токіо.

Клішина – срібна призерка чемпіонату світу 2017 року та дворазова чемпіонка Європи у приміщенні (2011, 2013 роки).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.