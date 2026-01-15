Один з найкращих британських спринтерів виступить на «допінговій Олімпіаді»

Прескод заради турніру відновив професійну кар'єру

Британський спринтер Ріс Прескод, який посідає четверте місце в списку найшвидших людей в історії Великої Британії на дистанції 100 метрів, вирішив взяти участь в Enhanced Games. Про це повідомляє «Главком».

Це суперечливий комерційний турнір, запланований на травень у Лас-Вегасі, де спортсменам офіційно дозволено використовувати допінг під наглядом медиків. Прескод, чий особистий рекорд становить вражаючі 9.93 секунди, оголосив про завершення кар'єри минулого року, пояснивши це повною відсутністю спонсорської підтримки та фінансування.

Але фінансова пропозиція від організаторів Enhanced Games, яку по-іншому називають «допінговою Олімпіадою», змусила його повернутися до тренувань. У своєму інтерв'ю для BBC бігун наголосив, що завжди був «чистим» атлетом і не планує вживати заборонені препарати навіть на цьому турнірі. За словами Ріса, він звертався до десятків агентів та брендів, але скрізь отримував відмову, тому цей турнір став для нього єдиним шансом продовжити професійні виступи.

Реакція спортивної спільноти Британії виявилася неоднозначною. Виконавчий директор UK Athletics Джек Бакнер заявив, що він приголомшений таким вибором, оскільки ці змагання прямо суперечать цінностям чесного спорту. Натомість Кейт Бейкер, директорка з ефективності UK Sport, висловила більш стриману та співчутливу позицію:

«Це неймовірно сумно, що атлети обирають такий шлях. Enhanced Games стоять в опозиції до всього, за що боремося ми та олімпійський рух. Але я також бачу за цим людину, яка ухвалює складне рішення. Якщо ви перебуваєте на певному етапі кар'єри і не бачите майбутнього в олімпійських програмах, можна зрозуміти, чому робиться такий вибір. Це не означає, що ми його підтримуємо, але ми його розуміємо».

Бейкер також не виключила можливості, що атлети, які виступлять у Лас-Вегасі, але не використовуватимуть допінг, теоретично зможуть претендувати на участь в Олімпійських іграх від Британії. Щоправда, вона підкреслила, що такі спортсмени, найімовірніше, назавжди втратять доступ до державного фінансування.

Нагадаємо, що український плавець анонсував участь в «допінговій Олімпіаді», яку фінансує син Трампа. Андрій Говоров у себе на сторінці анонсував участь у Enhanced Games, яку ЗМІ називають «допінговою Олімпіадою».