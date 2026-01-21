Федерація легкої атлетики України перенесла змагання через обстріл Києва

Під час одного з попередніх стартів у Києві через відключення світла змагання були перервані

Ситуація з електро- та водопостачанням наразі не дозволяє повноцінно відкрити сезон національних першостей

Федерація легкої атлетики України була змушена внести термінові зміни до календаря національних змагань через критичну ситуацію в столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на федерацію.

Виконавчий комітет ухвалив рішення про перенесення командного чемпіонату України серед юнаків та юніорів. Причиною такого кроку стали наслідки чергового масованого обстрілу Києва. Ворожа атака спричинила серйозні пошкодження інфраструктури, що призвело до системних проблем з енергозабезпеченням, а також перебоїв у тепло- та водопостачанні міста. Оскільки безпека юних атлетів та забезпечення належних умов для змагань є пріоритетом, проведення турніру в раніше заплановані дати – 24–25 січня – виявилося неможливим через непередбачувані обставини.

Згідно з новим графіком, юнацька та юніорська першість країни відбудеться 6–7 лютого 2026 року. Цікаво, що ці змагання тепер проходитимуть паралельно з Кубком України з легкої атлетики в приміщенні, що зробить початок лютого надзвичайно насиченим для вітчизняної легкоатлетичної спільноти. Представники ФЛАУ запевнили, що організаційний комітет наразі докладає максимум зусиль для того, щоб стабілізувати роботу спортивних споруд і забезпечити повну автономність енерго- та водопостачання в місцях проживання та виступів команд. Головною метою залишається створення безпечної «бульбашки», де спортсмени зможуть зосередитися виключно на результатах, незважаючи на зовнішні виклики та складну енергетичну ситуацію в країні.

Нагадаємо, що минулого року у Черкасах внаслідок обстрілу було пошкоджено легкоатлетичний об'єкт. У ніч на 18 грудня Черкаси зазнали атаки російськими безпілотниками, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Найбільшого удару було завдано по обласному спортивному комплексу «Манеж» – єдиній спеціалізованій базі для занять легкою атлетикою в регіоні. Через значні руйнування та загрозу безпеці організатори були змушені скасувати Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Меморіал Героя СРСР О.В.Тканка», заплановані на 19–20 грудня.