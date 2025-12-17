«Будемо перемагати». Міністр Бідний дав роз'яснення щодо участі українців на турнірах з прапорами Росії

Бідний: Ми не припиняємо боротьбу щодо недопуску росіян і білорусів на міжнародні змагання

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про участь українських атлетів у міжнародних змаганнях, де будуть присутні представники Росії та Білорусі з власною національною символікою.

«Ми не припиняємо боротьбу щодо недопуску росіян і білорусів на міжнародні змагання, ми її продовжуємо. Водночас, ми розуміємо, що нам треба зберегти для себе можливість бути присутніми на найважливіших спортивних міжнародних майданчиках, де росіяни вже проводять свою роботу. Вони домоглися того, що їх все ж таки під якимось виглядом допускають до певних змагань. Щоб в них не були сильно розв'язані руки, ми маємо бути теж там присутні, ми мусимо мати можливість їх перемагати. Ми не маємо дозволяти їм відкрито вести свою пропаганду. Наша позиція також там має бути присутня», – розповів Бідний.

Він також повідомив про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, згідно з яким українським атлетам було заборонено змагатися на міжнародній арені з росіянами та білорусами, якщо ті виступають з власною національною символікою.

«Це не означає, що ми будемо їздити скрізь, де тільки будуть присутні росіяни. Але ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди. Відповідні зміни до наказу Міністерства молоді та спорту вже внесено. Заборона на участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси з власною символікою, зберігається, але є виключення. Зараз формується спеціальна комісія, яка буде розглядати доцільність участі українських спортсменів у певних змаганнях.

Ця комісія складається із представників НОК України, Спортивного комітету України, Національного паралімпійського комітету. Також до неї увійдуть представники Сил безпеки і оборони, Міністерства молоді та спорту України та медіаспільноти. Комісія буде розглядати окремі випадки і за її рекомендацією Міністерства молоді та спорту України може делегувати українських атлетів для участі в міжнародних змаганнях.

Створена комісія була, передусім, для оцінки важливості і доцільності виступів на тих чи інших стартах. Також для убезпечення наших атлетів від провокацій та оцінки безпекових питань участі наших збірних у змаганнях», – зазначив міністр Бідний.

Варто наголосити, що вже кілька міжнародних федерацій повернули росіян і білорусів до участі у змаганнях з національною символікою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.