Сенатор Грем відзначив значний прогрес у просуванні законопроєкту проти «нафтових друзів» Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Американський сенатор Ліндсі Грем заявив про позитивний поступ у просуванні законопроєкту щодо санкцій проти Росії
Сенатор Грем закликає якнайшвидше ухвалити законопроєкт про санкції проти Росії

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про позитивний поступ у просуванні законопроєкту щодо санкцій проти Росії в Палаті представників США. За його словами, документ має переважну двопартійну підтримку в Конгресі, пише «Главком».

Сенатор підкреслив, що законопроєкт, спільно розроблений із сенатором Річардом Блюменталем, дозволить президенту США Дональду Трампу вводити санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту та газ. Такий крок, на переконання Грема, допоможе підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до участі в мирних переговорах.

«Переслідування російських споживачів нафти – це спосіб підштовхнути Путіна до столу мирних переговорів», – наголосив сенатор.

Він також зазначив, що цей законопроєкт надасть президенту більше важелів впливу, ніж будь-коли раніше, і підкреслив нагальну потребу в його швидкому розгляді задля досягнення «гідного та справедливого миру в Україні».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що незабаром ухвалить рішення про потужні санкції проти РФ. 

Трамп зауважив, що не збирається знімати санкції проти РФ, зокрема проти «Лукойла». Водночас він анонсував нові обмеження, які будуть запроваджені найближчим часом.

До слова, минулого тижня ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за останні 2,5 роки. Ціна на нафту марки Urals з чорноморського порту Новоросійськ впала до $36,61 за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року. За даними Argus Media, аналогічна тенденція спостерігалася і на Балтійському морі.

Теги: нафта росія США санкції

