МОК дозволив використовувати російський прапор і гімн на міжнародних юнацьких турнірах

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
МОК під керівництвом Кірсті Ковентрі повернув на міжнародні змагання символіку країн-агресорів

МОК дозволив проводити міжнародні змагання на території Білорусі

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував федераціям допускати російських та білоруських спортсменів у юнацьких змаганнях із прапором та гімном. Про це повідомляє пресслужба МОК, інформує «Главком».

«Учасники саміту підтримали рекомендацію виконкому МОК про те, що доступ юних спортсменів з російським чи білоруським паспортом до міжнародних юнацьких змагань як в індивідуальних, так і в командних видах спорту не повинен бути обмежений.

Визначення юнацьких змагань та застосування цих рекомендацій залежить від регламентів кожної міжнародної федерації.

Учасники саміту зобов'язалися довести ці обговорення до своїх організацій для розгляду. Було визнано, що використання із боку зацікавлених сторін займе час. Крім того, мають застосовуватися стандартні протоколи міжнародних федерацій чи організаторів заходів щодо прапорів, гімнів, форми та інших елементів за умови, що відповідна національна організація має гарну репутацію», – йдеться у повідомленні МОК.

Наголошується, що зазначені принципи повинні застосовуватися до юнацьких Олімпійських ігор 2026 року в Дакарі і рекомендуються до вжиття всіма міжнародними федераціями та організаторами заходів для проведення юнацьких турнірів. 

При цьому в заяві МОК наголошується, що рекомендації від 28 березня 2023 року щодо участі дорослих спортсменів з Росії та Білорусії залишаються в силі і будуть переглядатися за необхідності.

МОК також дозволив проводити міжнародні змагання на території Білорусі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

