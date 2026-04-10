Лідер Першої ліги обрав стадіон на півфінал Кубка України проти «Динамо»

Антон Федорців
Команди вже перетиналися у Кубку України торік
Команда прийме столичний гранд у сусідньому обласному центрі

Чернівецька «Буковина» зіграє домашній матч 1/2 фіналу Кубка України проти київського «Динамо» в Тернополі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Поєдинок відбудеться 21 квітня на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Старт зустрічі запланували на 18:00. Квитки на півфінал незабаром надійдуть у продаж.

На домашній арені «Буковини» тривають ремонтні роботи. Українська асоціація футболу не дозволила «жовто-чорним» прийняти столичний гранд там. Клуб намагається впорядкувати стадіон до вимог асоціації та української Прем'єр-ліги.

Торік «Буковина» та кияни перетнулися на тій же стадії турніру. Тоді «жовто-чорні» вирішили прийняти «Динамо» на львівському стадіоні «Україна». Чернівчани зазнали розгромної поразки (1:4), а «біло-сині» згодом програли фінал донецькому «Шахтарю» у серії пенальті.

Шлях «Буковини» в Кубку України 2025/26

Чернівчани розпочали виступи в 1/32 фіналу. Там «жовто-чорні» розгромили аматорський «Авангард» із Лозової (3:0). А вже в 1/16 фіналу команда Шищенка вибила першого представника Прем'єр-ліги – львівські «Карпати» (1:0).

У рамках 1/8 фіналу змагань «Буковина» переграла тернопільську «Ниву» (2:1). Нарешті в чвертьфіналі Кубка України чернівчани здолали одного з лідерів УПЛ – черкаський ЛНЗ (0:0, пенальті – 5:4).

Кубок України 2025/26

У розіграші турніру взяли участь 68 команд. Найслабші розпочали змагання з кваліфікаційного раунду. Там визначилися вісім учасників 1/32 фіналу Кубка України.

Саме на цій стадії до турніру приєдналися 12 колективів УПЛ. Чотири найкращі команди еліти за підсумками минулого сезону розпочали боротьбу в 1/16 фіналу.

Переможець попереднього розіграшу – донецький «Шахтар» – вибув у 1/8 фіналу. Там «гірників» здолало «Динамо» (2:1).

До слова, раніше УПЛ назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру. Нападник черкаського ЛНЗ Данило Кравчук і головний тренер львівських «Карпат» Фран Фернандес отримали нагороди. Команди обох здобули перемоги в 22-му турі.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк. 

