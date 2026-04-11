«Металіст 1925» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ

Центральний поєдинок туру відбудеться в Житомирі

Сьогодні, 11 квітня, харківський «Металіст 1925» у Житомирі зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Металіст 1925» – «Динамо»

Шанси столичного гранда на 12:30 11 квітня виглядають привабливішими, переконані букмекери GGBET. На перемогу «біло-синіх» запропоновано коефіцієнт 2,06. Натомість на ймовірну звитягу команди Младена Бартуловіча закладено кеф 3,73. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,60. Потенційну впевнену перемогу (2:0) «Динамо» оцінено кефом 9,83. Тим часом на тотал більше 3,5 закладено коефіцієнт 3,85.

Передматчевий стан команд

«Металіст 1925» у другій половині сезону набрав 11 очок у шести турах. Розпочали харків'яни доволі впевнено – розписали нічию з криворізьким «Кривбасом» (0:0), а потім перемогли «Олександрію» (1:0) і львівський «Рух» (3:0). Із донецьким «Шахтарем» підопічні Бартуловіча гідно билися, але таки поступилися (0:1). Натомість після перемоги над «Полтавою» (2:0) «Металіст 1925» не зумів дотиснути «Колос» із Ковалівки (0:0).

«Динамо» же в попередньому турі перервало переможну серію. Після зимової паузи підопічні Ігоря Костюка здобули п'ять перемог поспіль («Рух», «Епіцентр», «Полісся», «Оболонь», «Олександрія»). А ось спіткнулися «біло-сині» на львівських «Карпатах» (0:1). Столичний колектив пропустив швидкий гол, а відігратися так і не зумів. Хоча під завісу поєдинку форвард Пономаренко й відправив м'яч у сітку, та гол після перегляду повтору скандально скасували.

Історія очних зустрічей

Перше побачення команд припало на незавершений сезон 2021/22. Тоді «біло-сині» встигли оформити виїзну перемогу над харків'янами (2:0). А от у наступній кампанії «Металіст 1925» зумів двічі відібрати очки в киян (0:0, 1:1). Натомість в сезоні 2023/24 «Динамо» здобуло дві перемоги над синьо-жовтими (4:2, 4:2).

У першому колі цієї кампанії суперники перетнулися у восьмому турі. Столичний гранд повів у першому таймі з голом вінгера Волошина. Проте, в другій половині хавбек Литвиненко приніс харків'янам виїзну мирову (1:1). Найкращим бомбардиром протистояння залишається той же Волошин. Фланговий виконавець тричі забив «Металісту 1925».

Де дивитися матч «Металіст 1925» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.