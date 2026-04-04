«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч 22 туру УПЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч 22 туру УПЛ
Микола Шапаренко забив «левам» на виїзді
фото: ФК «Динамо»

Центральний поєдинок туру відбудеться в столиці

Сьогодні, 4 квітня, київське «Динамо» прийме львівські «Карпати» в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Карпати»

Столичний гранд підходить до протистояння лідером симпатій, впевнені фахівці GGBET. На перемогу «Динамо» станом на 09:50 4 квітня закладено коефіцієнт 1,39. Натомість імовірну звитягу «левів» оцінено балом 8,65. Підсумкову нічию запропоновано з кефом 5,16. На впевнений успіх киян (3:0) виставлено коефіцієнт 8,22. Зате на тотал менше 1,0 закладено кеф 10,06.

Передматчевий стан команд

Після зимової паузи «Динамо» винятково перемагало. Підопічні Ігоря Костюк оформили п'ять перемог у Прем'єр-лізі. Під коток столичного гранда потрапили львівський «Рух» (1:0), «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського (4:0), житомирське «Полісся» (2:1), «Оболонь» з Києва (2:1) та «Олександрія» (5:0). Головний героєм біло-синіх на цьому відрізку став форвард Пономаренко, який забив сім м'ячів.

Тим часом «Карпати» в другій половині сезону стартували з двох поразок – від донецького «Шахтаря» (0:3) та «Колоса» з Ковалівки (0:1). Згодом результати львів'ян покращилися. Спершу команда Франа Фернандеса розписала нічию з «Кудрівкою» (1:1). А потім оформила дві перемоги до міжнародної паузи. Для початку «зелено-білі» розтрощили «Полтаву» (4:0), а потім упевнено переграли й «Оболонь» (4:0). Зірка «левів» Бруніньйо записав до активу в цих матчах два голи та два асисти.

Історія очних зустрічей

У першому колі суперники розписали феєричну мирову (3:3). Спершу з голами хавбеків Альвареса та Бруніньйо повели «Карпати». Та потім «біло-сині» перевернули гру завдяки дублю оборонця Караваєва та м'ячу Шапаренка. Проте, в доданий арбітром час фулбек Мірошніченко вирвав нічию для львів'ян.

Загалом після відродження «левів» команди провели три поєдинки. У перших двох «Динамо» відсвяткувало впевнені перемоги. Спершу кияни розібралися з «Карпатами» на виїзді – на гол півзахисника Очеретька від «біло-синіх» відповіли хавбек Піхальонок, форвард Ванат і ветеран Ярмоленко. А в столиці «Динамо» перемогло без пропущених із м'ячами півзахисника Михайленка та того ж Ваната.

Зате з попереднім «утіленням» львівської команди «біло-сині» в чемпіонаті та Кубку України зустрілися 59 разів. Перевага на боці столичного гранда – 41 перемога проти шести, а ще 12 поєдинків завершилися внічию. Остання перемога «Карпат» датована 2018 роком. Тоді з Києва в місто Лева з дублем героєм поїхав вінгер Швед.

Де дивитися матч «Динамо» – «Карпати»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме дербі наживо телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

