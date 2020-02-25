  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Буревій Yulia знищив колону на стадіоні «Чорноморець»

    • Розсилка
    Гордість Одеси пошкоджено - Буревій Yulia знищив колону на стадіоні «Чорноморець»
    Гордість Одеси пошкоджено
    odessamedia.net

    Негода в Одесі наробила чимало шкоди

    У понеділок на Півдні України вирувала стихія – буревій Yulia. Внаслідок катастрофічного погодного явища в Одесі загинула одна людина.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі померла жінка, на яку впало дерево

    Також було нанесено значною матеріальної шкоди інфраструктурі Миколаєва, Одеси та інших міст. Вітер виривав дерева з коренем й кидав їх просто на автівки.

    Постраждав й одеський стадіон Чорноморець» - на парадному фасаді арени знищено колону. Оскільки вона була з пенопласту – ніхто не постраждав, крім естетів. Вони деякий час змушені будуть бачити неподобство.

    stad3odessamedia.net

    Зафіксував пошкодження одеський журналіст Максим Войтенко.

    Одеса ФК Чорноморець ураган
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ