Буревій Yulia знищив колону на стадіоні «Чорноморець»
Гордість Одеси пошкоджено
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Негода в Одесі наробила чимало шкоди
У понеділок на Півдні України вирувала стихія – буревій Yulia. Внаслідок катастрофічного погодного явища в Одесі загинула одна людина.
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Також було нанесено значною матеріальної шкоди інфраструктурі Миколаєва, Одеси та інших міст. Вітер виривав дерева з коренем й кидав їх просто на автівки.
Постраждав й одеський стадіон Чорноморець» - на парадному фасаді арени знищено колону. Оскільки вона була з пенопласту – ніхто не постраждав, крім естетів. Вони деякий час змушені будуть бачити неподобство.
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Зафіксував пошкодження одеський журналіст Максим Войтенко.