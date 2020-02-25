Буревій Yulia знищив колону на стадіоні «Чорноморець»



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Гордість Одеси пошкоджено odessamedia.net

Негода в Одесі наробила чимало шкоди

У понеділок на Півдні України вирувала стихія – буревій Yulia. Внаслідок катастрофічного погодного явища в Одесі загинула одна людина.

Також було нанесено значною матеріальної шкоди інфраструктурі Миколаєва, Одеси та інших міст. Вітер виривав дерева з коренем й кидав їх просто на автівки.

Постраждав й одеський стадіон Чорноморець» - на парадному фасаді арени знищено колону. Оскільки вона була з пенопласту – ніхто не постраждав, крім естетів. Вони деякий час змушені будуть бачити неподобство.

odessamedia.net

Зафіксував пошкодження одеський журналіст Максим Войтенко.