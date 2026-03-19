Саакашвілі просить випустити його з в'язниці на похорон Патріарха Ілії II

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Саакашвілі просить випустити його з в'язниці на похорон Патріарха Ілії II
Саакашвілі заявляє, що усі справи проти нього сфабриковані
фото: скрин з відео

Колишній очільник Грузії просив президента України внести його до переліку осіб, яких незаконно утримують в полоні

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся до грузинської влади з проханням надати йому можливість бути присутнім на церемонії прощання з Патріархом всієї Грузії Ілією II, який пішов із життя 17 березня, інформує «Главком».

Громадянин України Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває в ув’язненні, висловив глибокі співчуття з приводу смерті предстоятеля Грузинської Православної Церкви. Він просить про тимчасове звільнення, щоб особисто віддати останню шану Патріарху. 

Повідомляється також, що адвокат вже написав відповідне прохання, але офіційної відповіді від міністерства юстиції чи спеціальної пенітенціарної служби Грузії не надходило. Юристи зазначають, що грузинське законодавство в окремих випадках передбачає можливість короткострокового звільнення засуджених через особливі сімейні обставини, проте участь у державних чи релігійних церемоніях такого масштабу є прецедентом, який потребує політичного рішення.

Нагадаємо, у Грузії оголошено національну жалобу. Похорон Патріарха Ілії II призначено на неділю, 22 березня. 

Що відомо про Саакашвілі

Третього президента Грузії Саакашвілі засуджено за двома окремими справами про зловживання владою після повернення до Грузії восени 2021 року. Але він стверджує, що звинувачення проти нього є політично мотивованими. Його здоров'я та лікування постійно перебувають у центрі уваги громадськості та міжнародної спільноти. Незважаючи на численні звернення щодо його звільнення або переведення за кордон для лікування, грузинська влада стверджує, що його стан перебуває під постійним медичним наглядом, і що всі рішення щодо його розміщення ґрунтуються виключно на клінічних оцінках.

Відомо, що у листопаді минулого року Саакашвілі повернули до виправної установи № 12 для продовження відбування покарання за стандартним режимом. Пенітенціарна служба заявила, що стан Саакашвілі зараз «задовільний» і більше не потребує стаціонарного лікування. За сукупністю вироків Саакашвілі має провести за ґратами загалом 12 років і шість місяців.

Відомо, що Саакашвілі звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням надати йому статус «цивільного полоненого» для можливого включення у списки на обмін. Саакашвілі поскаржився, що він незаконно перебуває у вʼязниці, а справа проти нього повністю сфабрикована.

«Главком» писав також, що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе виключив передачу Україні колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі. 

