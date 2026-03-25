На Одещині загинула людина внаслідок атаки РФ: фото наслідків

За попередньою інформацією, унаслідок атаки одна особа загинула, ще одна людина постраждала

Російська терористична армія 24 березня ввечері вдарила по Одещині. Унаслідок атаки загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по житловому сектору зазнав руйнування приватний будинок.

Також пошкоджено шість поряд розташовані житлових будинків. Рятувальники ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, одна особа загинула, ще одна людина постраждала.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про чергову атаку російських загарбників на південні райони області. Ввечері 24 березня ворожий безпілотник поцілив у приватний сектор, внаслідок чого один будинок повністю зруйновано та охоплено вогнем.

Також голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про черговий удар окупантів по території області. Внаслідок падіння ворожих безпілотників у Миргородському районі зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові будинки мешканців та господарчі споруди на прилеглих територіях.