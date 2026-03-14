У світі може спалахнути нова війна: ще одна країна заявила про підготовку до вторгнення

Вучич звинуватив Хорватію у спробах підірвати позиції Сербії та втручатися у її внутрішні справи

Президент Александр Вучич заявив, що Сербія готується до потенційної атаки

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград уважно стежить за військовим співробітництвом між Хорватією, Албанією та Косово. За його словами, сербська влада готується до потенційної атаки. Як інформує «Главком», про це він повідомив в інтерв’ю сербському державному телебаченню.

«Вони чекають відповідного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки», – сказав Вучич.

У своїй заяві сербський лідер згадав тристоронню декларацію про співпрацю у сфері оборони, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали у Тирані 18 березня 2025 року.

Документ передбачає посилення співпраці у сфері безпеки, а також підвищення взаємної сумісності збройних сил цих держав.

Коментуючи оборонні можливості країни, Вучич заявив, що Сербія має сучасні системи озброєння, зокрема китайські гіперзвукові ракети класу повітря-земля.

За його словами, дальність дії цих ракет може сягати до 400 кілометрів, а самі вони є одними з найсучасніших у сербському арсеналі.

Водночас президент Сербії наголосив, що країна підтримує добрі відносини з НАТО, хоча й продовжує дотримуватися політики військового нейтралітету.

Говорячи про Хорватію, Вучич звинуватив Загреб у спробах підірвати позиції Сербії та втручатися у її внутрішні справи протягом останніх півтора року.

Раніше повідомлялося, що у Сербії відновлять проходження обов’язкової військової служби для молодих людей. Відповідну заяву зробив президент Сербії Александар Вучич. За його словами, обов’язкова служба триватиме 75 днів.

Напередодні низка інших країн також повідомили про призов на обов’язкову військову службу у 2026 році. Зокрема Збройні сили Литви 2 грудня оприлюднили детальний план призову на обов’язкову військову службу у 2026 році. Призов триватиме протягом року – з 2 січня до 31 грудня. Загалом заплановано призвати близько 5 тисяч осіб.