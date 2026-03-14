Головна Світ Політика
search button user button menu button

У світі може спалахнути нова війна: ще одна країна заявила про підготовку до вторгнення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У світі може спалахнути нова війна: ще одна країна заявила про підготовку до вторгнення
Вучич звинуватив Хорватію у спробах підірвати позиції Сербії та втручатися у її внутрішні справи
фото: aa.com.tr

Президент Александр Вучич заявив, що Сербія готується до потенційної атаки

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград уважно стежить за військовим співробітництвом між Хорватією, Албанією та Косово. За його словами, сербська влада готується до потенційної атаки. Як інформує «Главком», про це він повідомив в інтерв’ю сербському державному телебаченню.

«Вони чекають відповідного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки», – сказав Вучич.

У своїй заяві сербський лідер згадав тристоронню декларацію про співпрацю у сфері оборони, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали у Тирані 18 березня 2025 року.

Документ передбачає посилення співпраці у сфері безпеки, а також підвищення взаємної сумісності збройних сил цих держав.

Коментуючи оборонні можливості країни, Вучич заявив, що Сербія має сучасні системи озброєння, зокрема китайські гіперзвукові ракети класу повітря-земля.

За його словами, дальність дії цих ракет може сягати до 400 кілометрів, а самі вони є одними з найсучасніших у сербському арсеналі.

Водночас президент Сербії наголосив, що країна підтримує добрі відносини з НАТО, хоча й продовжує дотримуватися політики військового нейтралітету.

Говорячи про Хорватію, Вучич звинуватив Загреб у спробах підірвати позиції Сербії та втручатися у її внутрішні справи протягом останніх півтора року.

Раніше повідомлялося, що у Сербії відновлять проходження обов’язкової військової служби для молодих людей. Відповідну заяву зробив президент Сербії Александар Вучич. За його словами, обов’язкова служба триватиме 75 днів.

Напередодні низка інших країн також повідомили про призов на обов’язкову військову службу у 2026 році. Зокрема Збройні сили Литви 2 грудня оприлюднили детальний план призову на обов’язкову військову службу у 2026 році. Призов триватиме протягом року – з 2 січня до 31 грудня. Загалом заплановано призвати близько 5 тисяч осіб. 

Теги: війна Сербія Косово Хорватія президент озброєння влада Албанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua