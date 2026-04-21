Був у штучній комі. Футболіст «Мідтьюлланна» переніс дві операції після ножового поранення

Джабі потрапив до лікарні після нападу у критичному стані та був екстрено прооперований

Гвінейський півзахисник «Мідтьюлланна» Аламара Джабі переніс дві операції після нападу з ножем у Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу клубу.

Інцидент стався минулими вихідними в Хернінгу. Футболіст потрапив до лікарні у критичному стані та був екстрено прооперований.

«Він переніс ще одну операцію, і завдяки професійним зусиллям рятувальників, а потім і лікарів лікарні його стан зараз стабільний. Він вийшов зі штучної коми і, враховуючи обставини, почувається добре», – повідомили у клубі.

19-річний Джабі виступає за «Мідтьюлланн» з вересня 2025 року. Цього сезону футболіст взяв участь у восьми матчах у різних турнірах і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)